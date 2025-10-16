Huawei James Chen : faire le triple saut vers l'UBB optimisé par l'IA et inspirer une nouvelle croissance commerciale

PARIS, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du 11e Forum Ultra-Broadband (UBBF) 2025, James Chen, le président de Carrier Business de Huawei, a partagé un certain nombre de nouvelles meilleures pratiques que la société a développées avec des opérateurs qui stimulent la croissance avec l'ultra-broadband (UBB) alimenté par l'IA. Dans son discours d'ouverture, intitulé « Triple Leaps to AI UBB : Inspiring New Business Growth », Chen a déclaré que les opérateurs ont fait des bonds en profondeur, en largeur et en hauteur pour créer une nouvelle croissance à l'ère de l'UBB optimisé par l'IA.

« Les innovations à effet de levier sont à l'origine de grands succès commerciaux », a-t-il déclaré. « Les opérateurs peuvent saisir cette opportunité majeure pour créer une nouvelle croissance en approfondissant les capacités d'assurance de l'expérience, en élargissant les frontières de l'entreprise pour inclure des services numériques et intelligents, et en rivalisant à des niveaux plus élevés en accélérant l'intelligence du réseau. » Sur la base des pratiques des opérateurs dans différents secteurs, Chen a interprété les sauts dans trois dimensions de l'innovation : la profondeur, la largeur et la hauteur.

Un saut en profondeur : un changement de paradigme pour passer d'une monétisation centrée sur la bande passante à une monétisation centrée sur l'expérience

Les opérateurs combinent les capacités de l'IA avec les réseaux pour détecter avec précision où des améliorations de l'expérience des applications sont nécessaires et assurer de manière proactive l'expérience des applications clés telles que les jeux en nuage de l'IA et le livestreaming 4K, ce qui permet de passer d'une monétisation de l'expérience au niveau de l'utilisateur à une monétisation de l'expérience au niveau de l'application.

Un exemple de la façon dont ce nouveau modèle de monétisation aide les opérateurs est celui d'un grand opérateur thaïlandais qui a utilisé la solution AI WAN de Huawei pour développer de nouvelles capacités d'assurance de l'expérience au niveau de l'application. Cela a permis aux utilisateurs de profiter d'une expérience de jeu plus fluide, tandis que l'opérateur a considérablement augmenté le revenu moyen par utilisateur (ARPU).

Un bond en avant : repousser les limites de l'entreprise pour inclure l'intelligence numérique et les services informatiques

Sur le marché des réseaux domestiques : les opérateurs mondiaux possèdent collectivement plus d'un milliard de passerelles domestiques, ce qui leur donne un avantage naturel pour passer du statut de fournisseur de réseau domestique à celui de fournisseur de services domestiques intelligents. Cette année, Huawei a mis au point une nouvelle passerelle domestique, l'AI Homehub. Un opérateur a déployé des services domestiques intelligents en utilisant cette passerelle domestique et a augmenté son ARPU de services domestiques de 60 %.

Sur le marché des PME : les opérateurs peuvent utiliser des solutions de fibre optique jusqu'au bureau (FTTO) pour construire une plateforme de gestion unifiée, et fournir aux PME des services numériques et intelligents standard, tels que des services vidéo et IdO, aidant ainsi les entreprises à réaliser une transformation intelligente. Huawei a développé une série de solutions FTTO. Les trois principaux opérateurs chinois ont déjà utilisé commercialement des solutions de ce type à grande échelle pour développer plus de deux millions d'utilisateurs FTTO.

Sur le marché des moyennes et grandes entreprises : les opérateurs utilisent la détection et les communications intégrées basées sur le Wi-Fi pour développer de nouveaux outils de croissance. Par exemple, certains opérateurs ont utilisé la technologie dans des scénarios tels que la détection des chutes dans les soins aux personnes âgées et la gestion intelligente des salles de réunion pour les entreprises. Un grand opérateur des Émirats arabes unis a utilisé AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei pour proposer des offres Wi-Fi-as-a-Service, qui aident les entreprises à réduire de 67 % le coût total de possession d'un système de détection dans les salles de réunion.

Sur le marché océan bldu des services d'entreprise en matière d'IA : de plus en plus d'entreprises accèdent à l'informatique en nuage et ont besoin d'un traitement des données sur site, ce qui nécessite des réseaux qui prennent en charge de nouvelles capacités telles que la transmission sans perte, l'élasticité et la sécurité. Cela se traduit par des opportunités de services de réseaux informatiques pour les opérateurs. Huawei a travaillé avec China Telecom Shanghai pour développer un réseau WAN IP intelligent avec une grande efficacité d'utilisation de l'informatique (CUE). Ce réseau permet aux entreprises clientes d'augmenter leur capacité de calcul en quelques semaines seulement, avec une perte de CUE inférieure à 5 %.

Un bond en hauteur : transformation de l'exploitation et de la gestion des réseaux, des opérations basées sur les ordres de travail aux opérations intelligentes

Les opérateurs peuvent favoriser l'autonomie des réseaux de niveau 4 pour des réseaux plus intelligents, afin de passer d'opérations basées sur des ordres de travail à des opérations intelligentes.

Par exemple, Huawei a travaillé avec MasOrange en Espagne pour construire le premier réseau IP autonome de niveau 4 en Europe. Grâce à iMaster NCE, l'opérateur a pu réduire le temps moyen de réparation (MTTR), ce qui contribue à améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Chen a conclu son discours en déclarant que l'UBB optimisé par l'IA n'en était qu'à ses débuts et que Huawei était impatient de travailler avec les opérateurs et les partenaires de l'industrie pour poursuivre l'innovation. L'entreprise vise à aider les opérateurs à réussir dans l'ère de l'IA grâce à la monétisation de l'expérience, à une deuxième courbe de croissance et à la réduction des dépenses d'exploitation.

