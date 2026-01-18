JAPAN SUI COLLECTION in Kyoto: Die Essenz japanischer Schönheit und Tradition in die Welt tragen - Bericht über die Veranstaltung im Gästehaus der Präfektur Kyoto

- Nach dem Erfolg in Kyoto kommt die JAPAN SUI COLLECTION im März 2026 nach Europa -

TOKIO, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Kabinettsamt der japanischen Regierung veranstaltete vom 14. bis 15. November 2025 in Kyoto die Veranstaltung „JAPAN SUI COLLECTION in KYOTO". Japan ist die Heimat unzähliger traditioneller Handwerkskünste, regionaler Spezialitäten und Lebensmittel, die im Ausland noch wenig bekannt sind. Um diese verborgenen Schätze weltweit zu präsentieren, hat die japanische Regierung das Projekt JAPAN SUI COLLECTION ins Leben gerufen, das raffinierte Produkte aus dem ganzen Land in den Fokus rückt.

Zum Auftakt fand die „JAPAN SUI COLLECTION in KYOTO" im Kyoto State Guest House statt, zu der führende Persönlichkeiten aus Europa und anderen Regionen eingeladen wurden, um japanische Ästhetik durch Handwerk, Küche und Darbietungen zu erleben.

Bild der JAPAN SUI COLLECTION:

https://drive.google.com/file/d/1XgStJ07XSEpQ2eI8p-sa2IyTbEtliAV7/view?usp=sharing

Veranstaltungsübersicht

- Termine: 14.-15. November 2025

- Veranstaltungsort: Staatliches Gästehaus Kyoto

- Programm: Rund 60 traditionelle Handwerkskunst, kreative Küche, Noh- und Modevorführungen

- Veranstalter: Kabinettsamt, japanische Regierung

- In Zusammenarbeit mit: JUNKO KOSHINO

- Website: https://japan-sui-collection.go.jp/

Informationen zum Gästehaus

Das für ausländische Würdenträger erbaute Gästehaus fügt sich mit seinem „Irimoya"-Halbwalmdach und seinem „Sukiya-Zukuri"-Stil, der an den Hausstil von Teehäusern angelehnt ist, harmonisch in die historische Landschaft von Kyoto ein und zeugt von höchster japanischer Handwerkskunst.

Handwerksausstellung

Mehr als 60 Werke - Wajima-nuri-Lackwaren, Kutani-yaki-Keramik und Hakata-Puppen - wurden unter vier Themen präsentiert: regionales Erbe, moderne Interpretation, zeitgenössisches Design und „Wow"-Effekt. Die Gäste lobten die raffinierten Techniken, die natürlichen Materialien und die starke regionale Identität.

Bilder der Handwerksausstellung:

https://drive.google.com/file/d/1Pq5DhrSmhl6kl3pandogP8juYX-LfzrJ/view?usp=sharing

Darbietungen & Kulinarisches

Eine Modenschau von JUNKO KOSHINO und eine traditionelle „Kyogen"-Komödie stellten Japans darstellende Künste in den Vordergrund. Bei dem Empfang wurden Gerichte aus hochwertigen Zutaten wie Yamagata-Wagyu-Rindfleisch und Oma-Thunfisch serviert, die von Chefkoch Hiroshi Nagashima zubereitet und mit ausgewählten Sake-Reisweinen kombiniert wurden.

Bilder von Darbietungen & Kulinarisches:

https://drive.google.com/file/d/1PudAURSgIga7E24am6aW67vV9febKB_b/view?usp=sharing

Tee & Ausstellungen

Ein Lehrer der Mushakoji-Senke-Schule führte eine Teezeremonie durch; Teegeschirr – darunter Takayama-Chasen-Besen und regionale Keramikschalen – zeigten die Vielfalt des japanischen Handwerks. Ikebana-Blumenarrangements im Ikenobo-Stil und eine Bambusinstallation von Tanabe Chikuunsai IV bereicherten den Veranstaltungsort.

Bilder von Tee & Austellungen:

https://drive.google.com/file/d/1FFJG2tpvcfmgDOqiEJCemkvRUjVLOSQd/view?usp=sharing

Kommentare des Veranstalters

Masaya Kitao, Berater im Kabinettssekretariat, beantwortete im Namen des Veranstalters die Fragen der Reporter:

Die JAPAN SUI COLLECTION hat sich zum Ziel gesetzt, Japans regionale Schätze zu entdecken und weltweit bekannt zu machen. „SUI" verkörpert traditionelle Ästhetik und Eleganz. Über die Präsentation von Traditionen hinaus möchte das Projekt durch moderne Interpretationen und Kooperationen neue Werte schaffen und dabei den ursprünglichen Geist und die ursprünglichen Techniken bewahren. Es ist eine große Ehre, diese Initiative unter Gästen zu starten, die sowohl mit der westlichen als auch mit der japanischen Kultur vertraut sind.

Stimmen der Gäste

- „Die Nishijin-Ori-Tasche ist schön und funktional."

- „Die Cut-Glass-Arbeiten zeugen von außergewöhnlicher Präzision."

- „Regionale japanische Produkte zeichnen sich durch natürliche Materialien und außergewöhnliche Techniken aus."

- „Eine der authentischsten kulturellen Veranstaltungen, an denen ich je teilgenommen habe."

Demnächst: JAPAN SUI COLLECTION in PARIS

- Termine: 4. bis 5. März 2026 (vorläufig)

- Veranstaltungsort: Stadt Paris (nur auf Einladung)

- Veranstalter: Kabinettsamt, japanische Regierung

- In Zusammenarbeit mit: JUNKO KOSHINO

Wie in Kyoto, wo Pressevertreter willkommen waren und Interviewtermine vereinbart wurden, wird auch die Pariser Ausgabe die Anwesenheit von Pressevertretern ermöglichen und spezielle Interviewtermine anbieten.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1U8DtHJUEhBzO_T_GAmso_1ijcd2Ws9nQ?usp=sharing