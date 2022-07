Jason Sudeikis à l'affiche de la première conférence Resources for Humans Virtual européenne de Lattice sur les ressources humaines

La vedette de Ted Lasso se joint aux professionnels de premier plan du secteur des RH lors de l'événement virtuel à venir de Lattice pour aider les entreprises à améliorer leur stratégie et leurs performances en matière de personnel.

LONDRES, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Lattice , la plateforme leader de gestion des personnes pour les entreprises dont la culture est axée sur les personnes, a annoncé aujourd'hui sa programmation de conférenciers en vedette pour sa conférence Resources for Humans Virtual 2022 qui aura lieu le 6 octobre et dont l'invité principal cette année est Jason Sudeikis. La liste actuelle des conférenciers est disponible sur la page Web de l'événement .

Resources for Humans Virtual, une conférence annuelle organisée par Lattice, réunit la communauté des RH pour collaborer et établir des liens grâce à une riche programmation : plus de 40 conférenciers de premier plan de l'industrie, des tables rondes et des occasions de réseautage. Cette année, Lattice étendra l'événement à l'Europe, sur le fuseau GMT+1 (heure d'été britannique), pour permettre à l'écosystème local du personnel et des RH de participer à leur fuseau horaire.

Le thème de l'événement de cette année, « La nouvelle ère de la réussite du personnel » (The New Era of People Success), met l'accent sur les stratégies et les pratiques exemplaires pour aider les entreprises à attirer, à fidéliser et à perfectionner leurs employés afin de favoriser un rendement supérieur et d'obtenir d'excellents résultats commerciaux.

Jason Sudeikis se joint à la liste des conférenciers de cette année, où figure Priya Parker, l'auteure de « The Art of Gathering : How We Meet and Why It Matters », et James Clear, auteur de « Atomic Habits ».

Jason Sudeikis, acteur, comédien, producteur et écrivain primé, s'entretiendra avec Cara Brennan Allamano, cheffe du personnel de Lattice, au sujet de la valeur du travail d'équipe, des secrets pour forger un solide esprit d'équipe, l'équilibre difficile entre la santé mentale et le rendement, et l'importance de donner aux gens le sentiment de réussir.

« Jason Sudeikis dans son rôle de Ted Lasso nous aide à faire évoluer notre définition d'un leader fort et moderne, » a déclaré Jack Altman, PDG de Lattice. « Son engagement à investir dans la croissance professionnelle et personnelle de son équipe tout en les encourageant à se donner à fond est exactement la façon dont les leaders devraient se positionner dans le nouveau monde du travail d'aujourd'hui. J'ai hâte que notre public en apprenne davantage sur l'inspiration qui se cache derrière ce personnage et montre que nous pouvons tous contribuer à notre vie professionnelle. »

Resources for Humans Virtual a été créée pour inspirer, éduquer et motiver la communauté RH et du personnel. Chaque année, des milliers de professionnels du monde entier assistent à l'événement de l'entreprise, et ses conférenciers, dont Trevor Noah, Serena Williams et Ed Catmull, figurent parmi les chefs de file du secteur des ressources humaines et du personnel.

Pour vous inscrire gratuitement à la conférence Resources for Humans Virtual de cette année et accéder aux dernières informations sur les sujets des séances, les annonces des conférenciers et d'autres surprises intéressantes, visitez : lattice.com/rfh-virtual-2022 .

À propos de Lattice :

Lattice est la plateforme de réussite des ressources humaines qui réunit l'ensemble des outils, des flux de travail et des données pour aider les dirigeants des organisations à créer des employés engagés et très performants et des cultures de la réussite. En combinant la gestion continue des performances à la définition d'objectifs, l'engagement des employés, la gestion de la rémunération, le développement de carrière et l'analyse des ressources humaines dans une seule et même solution unifiée, Lattice aide les équipes de gestion des RH, du personnel et des opérations à obtenir des informations qui permettent de créer des cultures enviables et d'obtenir des résultats commerciaux significatifs. Classée dans la liste Inc. 500 Fastest-Growing Private Companies deux années de suite et certifiée « Great Place to Work » par 99 % de ses employés, Lattice compte plus de 4 250 clients dans le monde, dont Slack, Monzo et Tide. Pour en savoir plus sur Lattice, consultez : www.lattice.com .

