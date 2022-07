Jason Sudeikis leitet erste europäische Resources for Humans Virtual Conference

Der Ted Lasso-Star schließt sich auf der kommenden virtuellen Veranstaltung von Lattice führenden HR-Experten an, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Personalstrategie und -leistung zu verbessern.

LONDON, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Lattice , die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute die Sprecherliste für die virtuelle Konferenz Resources for Humans 2022 bekannt, die am 6. Oktober virtuell stattfinden wird, darunter der diesjährige Hauptgast Jason Sudeikis. Die aktuelle Rednerliste finden Sie auf der der Veranstaltungswebseite .

Resources for Humans Virtual, eine jährliche Konferenz, die von Lattice veranstaltet wird, bringt die HR-Community zusammen, um durch ein reichhaltiges Programm mit mehr als 40 branchenführenden Rednern, Panels und Networking-Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und Kontakte zu knüpfen. In diesem Jahr wird Lattice die Veranstaltung auf Europa ausdehnen, und zwar auf GMT+1 (britische Sommerzeit), um dem lokalen Personal- und HR-Ökosystem die Teilnahme in ihrer Zeitzone zu ermöglichen.

Das diesjährige Veranstaltungsthema „The New Era of People Success" (Die neue Ära des Erfolgs von Mitarbeitern) konzentriert sich auf Strategien und bewährte Verfahren, die Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu entwickeln, um Spitzenleistungen und hervorragende Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Jason Sudeikis gehört zu den diesjährigen Rednern, zu denen auch Priya Parker, die Autorin von The Art of Gathering, gehört: Wie wir uns treffen und warum das wichtig ist, und James Clear, Autor von Atomic Habits.

Sudeikis, der preisgekrönte Schauspieler, Komiker, Produzent und Autor, wird sich mit Cara Brennan Allamano, Chief People Officer bei Lattice, über den Wert von Teamarbeit, die Geheimnisse des Aufbaus eines starken Teamgefühls, das schwierige Gleichgewicht zwischen geistiger Gesundheit und Leistung und die Bedeutung von Erfolgserlebnissen für die Mitarbeiter unterhalten.

„Jason Sudeikis trägt in seiner Rolle als Ted Lasso dazu bei, unsere Definition einer starken, modernen Führungskraft weiterzuentwickeln", so Jack Altman, CEO von Lattice. „Sein Engagement, sowohl in die berufliche als auch in die persönliche Entwicklung seines Teams zu investieren und sie gleichzeitig zu ermutigen, sich voll und ganz einzubringen, ist genau das, was Führungskräfte in der heutigen neuen Arbeitswelt tun sollten. Ich freue mich darauf, dass unser Publikum von ihm mehr über die Inspiration hinter dieser Figur und der Show erfährt, die wir alle in unser Arbeitsleben mitnehmen können."

Resources for Humans Virtual wurde gegründet, um die HR- und People-Community zu inspirieren, zu informieren und zu motivieren. Die Veranstaltung des Unternehmens wird jedes Jahr von Tausenden von Fachleuten aus der ganzen Welt besucht. Zu den Rednern gehörten unter anderem Trevor Noah, Serena Williams und Ed Catmull, die zu den führenden Persönlichkeiten im Bereich Personalwesen gehören.

Um sich kostenlos für die diesjährige Resources for Humans Virtual-Konferenz anzumelden und Zugang zu den neuesten Informationen über Sitzungsthemen, Sprecherankündigungen und andere spannende Überraschungen zu erhalten, besuchen Sie lattice.com/rfh-virtual-2022 .

Informationen zu Lattice

Lattice ist die People Success Platform, die alle Tools, Arbeitsabläufe und Daten zusammenführt, die Führungskräften in Unternehmen dabei helfen, engagierte, leistungsstarke Mitarbeiter und eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Zielsetzung, Mitarbeiterengagement, Vergütungsmanagement, Karriereentwicklung und Personalanalyse in einer einzigen Lösung unterstützt Lattice HR-, Personal- und Betriebsteams bei der Entwicklung von Erkenntnissen, die zu einer beneidenswerten Unternehmenskultur führen und effektive Geschäftsergebnisse fördern. Lattice wurde zwei Jahre in Folge in die Inc. 500 Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgenommen und von 99 % seiner Mitarbeiter als „Great Place to Work" zertifiziert. Lattice betreut mehr als 4.250 Kunden weltweit, darunter Slack, Monzo und Tide. Weitere Informationen über Lattice finden Sie hier: www.lattice.com .

