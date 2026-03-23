JD.com anuncia alianzas con marcas europeas en Alimentaria Barcelona

Empoderando a las marcas mediante el "Plan de Crecimiento 10 Billion GigaGrowth"

Como eje central de su participación, JD.com ha destacado el "10 Billion GigaGrowth Plan", una ambiciosa iniciativa lanzada en 2025 que tiene como objetivo introducir 1.000 nuevas marcas internacionales en China durante los próximos tres años, con el fin de alcanzar un objetivo de ventas acumuladas de 10.000 millones de RMB (aprox. 1.400 millones de USD). Aunque Alimentaria atrae a una amplia variedad de participantes globales, la plataforma de internacionalización de la compañía, JINGDONG Cross-border, se centra en tres acciones estratégicas clave: la promoción de Marcas Centenarias, la expansión del programa de Pabellones Nacionales de JD.com y la intensificación de su campaña de Captación de Productos Globales para localizar artículos de alta calidad y tendencia en todo el mundo.

"Nuestra misión es simplificar la complejidad que supone entrar en el mercado chino", afirmó un portavoz de JINGDONG Cross-border. "Nuestro soporte integral, que abarca desde la logística y el marketing hasta las operaciones, garantiza que los productos internacionales de alta gama puedan escalar con precisión y rapidez. Los consumidores en China son exigentes; priorizan cada vez más la calidad, la variedad y la herencia auténtica de las marcas que eligen".

Para los vendedores internacionales, JINGDONG Logistics (el brazo logístico de JD.com) ofrece una solución integrada de logística, gestionando todo el proceso: desde la recogida en puerto y el trámite en aduanas hasta la entrega final en cualquier punto de China. Al supervisar todo el trayecto B2C, JD.com garantiza que los productos lleguen en perfectas condiciones, ayudando a las marcas a construir una confianza duradera con los consumidores.

Reforzando el puente económico entre España y China

Ernesto Negredo Pascual, Consejero Comercial de la Embajada de España en China, destacó las perspectivas positivas de colaboración con JD.com, señalando que la plataforma ofrece valiosas oportunidades para mostrar la excelencia española en el mercado chino. Asimismo, subrayó el potencial de seguir creando sinergias e iniciativas promocionales conjuntas para aumentar la visibilidad de las marcas españolas y apoyar su crecimiento en el ecosistema de JD.com.

Aprovechando este impulso, JD.com consolidó su compromiso en Alimentaria mediante la firma de una alianza estratégica con BayMar, una reconocida marca española de alimentación. Esta colaboración se centra en hacer llegar conservas de pescado y marisco de alta gama a los consumidores chinos con la máxima eficiencia.

"Asociarnos con JD.com nos permite aprovechar una logística de clase mundial y profundizar en el conocimiento del consumidor", declaró Javier Coll, Director de Operaciones de BayMar. "Su reputación de autenticidad y su superior red de cumplimiento garantizan que nuestros productos lleguen a las mesas chinas con la misma calidad y frescura que tienen en España".

Para conectar el interés generado en la feria con los más de 700 millones de clientes activos de JD.com, se ha lanzado simultáneamente de forma online el "Festival de Comida y Bebida Españolas". Esta campaña ofrece degustaciones promocionales por tiempo limitado y lotes exclusivos de vinos y especialidades culinarias españolas, permitiendo que las nuevas marcas importadas ganen tracción rápidamente en China.

Innovación Retail y experiencia de compra mejorada en Europa

Más allá de sus capacidades transfronterizas, la nueva plataforma de venta online de JD.com en Europa, Joybuy, ya está disponible en seis países: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Se trata de una plataforma basada en marcas, tanto internacionales como locales, con un sistema de compra directa a socios globales de confianza.

Gracias al soporte de JoyExpress, su servicio exclusivo de entrega de última milla, los clientes de Joybuy en ciudades seleccionadas pueden disfrutar de la entrega "Doble 11": los pedidos realizados antes de las 11:00 h se entregan el mismo día antes de las 23:00 h.

Al integrar la gestión de compras en origen, la logística global y el comercio online local en Europa, JD.com está construyendo rutas comerciales más eficientes en esta edición histórica de Alimentaria. Como importador y distribuidor líder, JD.com reafirma su apoyo a la industria global de alimentación y bebidas, fortaleciendo las alianzas de marca y asegurando que los productos de alta calidad de todo el mundo sean más accesibles tanto para compradores profesionales como para los consumidores finales.

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