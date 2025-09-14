JDEnergy auf der RE+ 2025: Innovation im Bereich der Energiespeicherung

XI'AN, China, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. September wurde die RE+ 2025 in Las Vegas eröffnet. Als globaler BNEF-Tier-1-Energiespeicherhersteller und Chinas führender Anbieter von Energiespeichern für Gewerbe und Industrie hat JDEnergy ein beeindruckendes Debüt hingelegt und seine beiden Flaggschiffprodukte – eBlock-100C und eStation MV-6880 – vorgestellt, womit das Unternehmen seine starken Fähigkeiten bei der Expansion in den nordamerikanischen Markt unter Beweis gestellt hat.

Der US-Speichermarkt erfährt ein explosives Wachstum, wobei die Installationen im Jahr 2024 37 GWh (+3 4% YoY) erreichen und im Jahr 2025 voraussichtlich 70 GWh übersteigen werden. Vor diesem Hintergrund bietet JDEnergy Lösungen an, die auf Kosteneffizienz, flexible Skalierbarkeit und hohe Sicherheit ausgelegt sind und den Anforderungen der Kunden an ROI und Systemanpassung direkt entsprechen.

JDEnergy setzt neue Maßstäbe bei der nutzerseitigen Energiespeicherung:

: Eine vielseitige All-in-One-Lösung für Industrie und Gewerbe, die PV-MPPT, Batterie-DC/DC und bidirektionale Umwandlung vereint. Sie unterstützt netzgebundene und netzunabhängige Betriebsarten mit EMS-Funktionen, einschließlich Eigenverbrauch, Backup und wirtschaftlicher Optimierung, und eignet sich für Einkaufszentren, Fabriken, verteilte PV-Anlagen, kohlenstofffreie Parks und Microgrids. eStation MV-6880: Eine schlüsselfertige Station mit integriertem PCS-String und MV-Transformator verfügt über ein flexibles, skalierbares Design, das eine Erweiterung von 430 kVA auf bis zu 6,88 MVA unterstützt. Sie ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb und einen Backup-Betrieb mit Schwarzstartfähigkeit, ideal für abgelegene Standorte, Telekommunikationstürme oder Inselnetze. Darüber hinaus bietet sie eine schnelle Spannungs-/Frequenzregelung, Spitzenausgleich und Notstromversorgung für Versorgungsunternehmen und Industrie- und Gewerbekunden.

Bis heute haben die Produkte von JDEnergy eine breite Palette strenger internationaler Normen erfüllt, mit Zertifizierungen wie UL 9540, UL 1973, UL 1741 und UL/CSA 60730, die die Einhaltung von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Netzanschluss gewährleisten. Unterstützt durch ein wachsendes lokalisiertes Service-Ökosystem bietet JDEnergy einen vollständigen Lebenszyklus-Support wie Beratung vor dem Verkauf, Inbetriebnahme und Kundendienst, um einen sicheren und effizienten Betrieb für globale Kunden zu gewährleisten.

JDEnergy wird seine globale Präsenz durch Innovation, Kundenorientierung und lokalisierte Dienstleistungen weiter ausbauen und weltweit Partnerschaften eingehen, um den Weg in eine intelligentere, grünere und klimaneutrale Zukunft zu beschleunigen.