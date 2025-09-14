JDEnergy au salon RE+ 2025 : Favoriser l'innovation en matière de stockage de l'énergie

XI'AN, Chine, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 9 septembre, le coup d'envoi du salon RE+ 2025 a été donné à Las Vegas. En tant que fabricant mondial de systèmes de stockage d'énergie classé Tier 1 par BNEF et premier fournisseur de solutions de stockage d'énergie C&I en Chine, JDEnergy a fait une entrée remarquée en présentant ses deux produits phares - eBlock-100C et eStation MV-6880 - démontrant ainsi ses fortes capacités d'expansion sur le marché nord-américain.

Le marché américain du stockage connaît une croissance explosive, avec des installations en 2024 atteignant 37 GWh (+34 % sur un an) et qui devraient dépasser 70 GWh en 2025. Dans ce contexte, JDEnergy fournit des solutions conçues pour offrir rentabilité, évolutivité flexible et sécurité élevée, répondant directement aux demandes des clients en matière de retour sur investissement et d'adaptabilité des systèmes.

JDEnergy établit une nouvelle référence en matière de stockage d'énergie côté utilisateur :

eBlock-100C : Une solution C&I polyvalente et tout-en-un intégrant la technologie MPPT photovoltaïque, la conversion CC/CC pour batteries et la conversion bidirectionnelle. Elle prend en charge les modes réseau et hors réseau avec des fonctions EMS (Système de gestion de l'énergie) comprenant l'autoconsommation, la sauvegarde et l'optimisation économique, et s'adapte aux centres commerciaux, aux usines, aux systèmes photovoltaïques distribués, aux parcs zéro carbone et aux micro-réseaux.

: Une solution C&I polyvalente et tout-en-un intégrant la technologie MPPT photovoltaïque, la conversion CC/CC pour batteries et la conversion bidirectionnelle. Elle prend en charge les modes réseau et hors réseau avec des fonctions EMS (Système de gestion de l'énergie) comprenant l'autoconsommation, la sauvegarde et l'optimisation économique, et s'adapte aux centres commerciaux, aux usines, aux systèmes photovoltaïques distribués, aux parcs zéro carbone et aux micro-réseaux. eStation MV-6880 : Une station clé en main intégrant un système de conversion d'énergie par chaîne et un transformateur moyenne tension qui présente une conception flexible et évolutive, permettant une extension par incréments de 430 kVA jusqu'à 6,88 MVA. Elle permet un fonctionnement hors réseau et de secours avec une capacité de démarrage à froid, ce qui est idéal pour les sites isolés, les tours de télécommunications et les réseaux insulaires. Elle permet également une régulation rapide de la tension et de la fréquence, l'écrêtage des pointes et une alimentation de secours pour les services publics et les clients C&I.

À ce jour, les produits de JDEnergy répondent à un large éventail de normes internationales strictes, avec des certifications telles que UL 9540, UL 1973, UL 1741 et UL/CSA 60730, garantissant une conformité en matière de sécurité, de fiabilité et de connexion au réseau. Soutenu par un écosystème de services localisés en pleine expansion, JDEnergy offre des services d'assistance tout au long du cycle de vie, tels que des conseils avant la vente, la mise en service et le service après-vente, garantissant un fonctionnement sûr et efficace aux clients du monde entier.

JDEnergy continuera à renforcer sa présence mondiale grâce à l'innovation, à la connaissance des clients et à des services localisés, s'associant dans le monde entier pour accélérer la voie vers un avenir plus intelligent, plus vert et carboneutre.