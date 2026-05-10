JDEnergy met en service son premier projet d'électricité à l'étranger en Hongrie

SOPRONKÖVESD, Hongrie, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy a contribué à la réussite de la connexion au réseau du projet de stockage d'énergie à l'échelle de l'utilité publique MVM 11 MW/22 MWh en Hongrie. Le système a passé tous les tests de performance requis dès la première tentative. Csaba Lantos, ministre hongrois de l'énergie, a assisté à la cérémonie d'inauguration et a salué le projet comme une réalisation importante dans la coopération énergétique entre la Chine et la Hongrie.

La situation géographique de la Hongrie, au centre de l'Europe, et l'augmentation des capacités en matière d'énergies renouvelables accroissent la nécessité d'un stockage flexible de l'énergie. Alors que la pénétration de l'énergie éolienne et solaire continue d'augmenter, le stockage de l'énergie devient de plus en plus important pour améliorer l'utilisation des énergies renouvelables et soutenir la flexibilité du réseau. Le projet devait répondre à des normes strictes en matière de sécurité, de stabilité et de compatibilité des systèmes, conformément aux exigences du réseau hongrois et aux conditions opérationnelles du marché européen.

JDEnergy a appliqué des normes de livraison rigoureuses tout au long du projet, couvrant l'installation, la mise en service, la connexion au réseau et les essais. La première armoire de stockage d'énergie eBlock-418A a été installée le 16th janvier, et les 53 unités ont été mises sous tension avec succès le 1st avril. La mise en service sur site a été réalisée en deux jours seulement. Lors des essais de connexion au réseau, le système n'a enregistré aucune défaillance majeure, aucun temps d'arrêt prolongé et a été totalement conforme aux paramètres clés, réussissant tous les essais requis du premier coup et recevant la certification sur site du TÜV Rheinland. Il a également passé avec succès le test d'accréditation aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) de MAVIR le 23et avril.

Conçu pour soutenir un parc éolien local, le projet devrait améliorer l'utilisation de l'énergie éolienne et contribuer à la transition énergétique de la Hongrie. Il marque également une étape importante dans le déploiement international des solutions de stockage d'énergie développées par JDEnergy, démontrant sa capacité à réaliser des projets de stockage d'énergie à grande échelle sur les marchés étrangers dans le respect d'exigences techniques et opérationnelles élevées.

À l'avenir, JDEnergy continuera à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables et intelligentes pour soutenir des systèmes électriques stables et à faible émission de carbone sur les marchés mondiaux.