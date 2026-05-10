JDEnergy pone en marcha su primer proyecto a gran escala en el extranjero, en Hungría

SOPRONKÖVESD, Hungría, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy ha apoyado la exitosa conexión a la red del proyecto de almacenamiento de energía a gran escala MVM de 11 MW/22 MWh en Hungría. El sistema superó todas las pruebas de rendimiento requeridas en su primer intento. Csaba Lantos, Ministro de Energía de Hungría, asistió a la ceremonia de inauguración y elogió el proyecto como un logro importante en la cooperación energética entre China y Hungría.

La ubicación de Hungría en Europa central y la creciente capacidad de energía renovable aumentan la necesidad de un almacenamiento de energía flexible. A medida que la penetración de la energía eólica y solar continúa en aumento, el almacenamiento de energía se vuelve cada vez más importante para mejorar el aprovechamiento de las energías renovables y respaldar la flexibilidad de la red. El proyecto debía cumplir con estrictos estándares de seguridad, estabilidad y compatibilidad del sistema, en línea con los requisitos de la red húngara y las condiciones operativas del mercado europeo.

JDEnergy aplicó estándares de entrega rigurosos durante todo el proyecto, abarcando la instalación, la puesta en marcha, la conexión a la red y las pruebas. El primer armario de almacenamiento de energía eBlock-418A se instaló el 16 de enero y las 53 unidades se energizaron con éxito el 1 de abril. La puesta en marcha in situ se completó en tan solo dos días. Durante las pruebas de conexión a la red, el sistema no registró fallos importantes, ni tiempos de inactividad prolongados, y cumplió plenamente con los parámetros clave, superando todas las pruebas requeridas al primer intento y recibiendo la certificación in situ de TÜV Rheinland. Asimismo, superó con éxito la prueba de acreditación aFRR (Reserva Automática de Restauración de Frecuencia) de MAVIR el 23 de abril.

Diseñado para dar soporte a un parque eólico local, se espera que el proyecto mejore el aprovechamiento de la energía eólica y contribuya a la transición energética de Hungría. Además, representa un paso importante en el despliegue internacional de las soluciones de almacenamiento de energía desarrolladas por JDEnergy, demostrando su capacidad para implementar proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en mercados internacionales, cumpliendo exigentes requisitos técnicos y operativos.

De cara al futuro, JDEnergy seguirá ofreciendo soluciones de almacenamiento de energía fiables e inteligentes para respaldar sistemas eléctricos estables y con bajas emisiones de carbono en los mercados globales.