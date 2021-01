Jeho královská Výsost korunní princ Muhammad bin Salmán představil projekt města THE LINE v oblasti NEOM

Tento projekt je základním kamenem Vize Saúdské Arábie pro rok 2030 (Saudi Vision 2030), má se stát motorem hospodářského růstu celého království a nabídnout 380 tisíc pracovních míst a do roku 2030 přispět k hrubému domácímu produktu (HDP) částkou 180 miliard saúdských rijálů (48 miliard dolarů).

Jeho královská Výsost řekla: „Historicky byla města budována kvůli ochraně svých obyvatel. Po průmyslové revoluci ale města začala namísto lidí upřednostňovat stroje, auta a továrny. Ve městech, která považujeme za nejvyspělejší města na světě, lidé tráví roky svého života cestováním. Do roku 2050 se doba strávená na cestách zdvojnásobí. Do roku 2050 se bude muset jedna miliarda lidí přestěhovat kvůli rostoucím emisím oxidu uhličitého a hladině moře. 90 % lidí dýchá znečištěný vzduch. Proč bychom měli obětovat životní prostředí kvůli dalšímu rozvoji? Proč má každý rok umírat sedm milionů lidí kvůli znečištěnému životnímu prostředí? Proč máme ztratit milion lidských životů každý rok kvůli autonehodám? A proč bychom měli trávit roky života na cestách?"

„Proto musíme změnit koncept tradičního města a udělat z něj město budoucnosti," dodala jeho královská Výsost. „Dnes vám, jako předseda představenstva správní oblasti NEOM, představuji projekt THE LINE. Jedná se město s miliony obyvateli o délce 170 km, kde nebudou žádná auta, žádné ulice a žádné emise uhlíku a současně bude při jeho budování zachováno 95 % přírodních krás."

THE LINE je prvním městským projektem za 150 let, který bude vybudován se zřetelem na lidi, nikoli na ulice. Život ve městě THE LINE bude založen na tom, že všechny důležité služby každodenní potřeby, včetně škol, zdravotnických služeb, volnočasových aktivit a také zeleně a přírody, budou dostupné do 5 minut chůze.

Cestování ve městě bude zajištěno vysokorychlostními přepravními technologiemi budoucnosti a autonomními řešeními, což obyvatelům umožní získat více času na péči o své zdraví a pohodu. Předpokládá se, že žádná cesta po městě nebude trvat déle než 20 minut.

Komunity ve městě THE LINE budou propojeny s využitím prvků umělé inteligence (AI), která se bude neustále učit a vylepšovat jednotlivé služby tak, aby obyvatelé měli co nejsnazší život a měli dostatek času na práci, podnikání a odpočinek. Předpokládá se, že zhruba 90 % získaných údajů bude využíváno pro zlepšování infrastruktury, což je mnohem více než 1 %, které se typicky využívá ve stávajících chytrých městech.

Projekt THE LINE také zcela novým způsobem přistupuje k trvalé udržitelnosti. Veškerá energie (100 %) bude pocházet z čistých zdrojů, což obyvatelům města zajistí zdravější a trvale udržitelnější životní prostředí, bez zbytečného znečištění. Jednotlivé oblasti města budou vybudovány s ohledem na zachování přírodních krás.

Oblast NEOM již dnes nabízí řadu průmyslových oborů budoucnosti, které jsou vedeny těmi nejlepšími světovými odborníky ve snaze vyřešit některé z nejpalčivějších problémů dnešního světa. Snažíme se být průkopníky v zavádění nových inovací a vytvářet nové příležitosti pro talentované lidi, investory a partnery, kteří se chtějí stát součástí podnikatelského ekosystému této oblasti.

Výstavba města THE LINE bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2021. THE LINE je jedním z nejrozsáhlejších a nejsložitějších infrastrukturních projektů na světě a je součástí dalšího rozvoje oblasti NEOM.

NEOM je součástí prvotřídního celosvětového diverzifikovaného portfolia veřejného investičního fondu Saúdské Arábie, který patří mezi největší nezávislé investiční fondy na světě.

NEOM je akcelerátorem lidského pokroku a vizí, jak by mohla vypadat nová budoucnost. Jedná se o region na severozápadě Saúdské Arábie na pobřeží Rudého moře, který zde vzniká jako vědecká laboratoř a místo, kde podnikatelé mohou představit své nápady pro novou budoucnost. Tato oblast se stane místem a domovem pro lidi s velkými sny, kteří se chtějí podílet na vybudování nového modelu města, jež nabídne skvělé podmínky pro život, vytvoří nové možnosti pro podniky a ukáže, jak by mohla vypadat snaha o zachování přírodního bohatství.

NEOM se stane domovem a pracovištěm pro více než milion osob z celého světa. Budou zde města a velkoměsta, přístavy a průmyslové zóny, výzkumná centra, sportoviště a místa pro volnočasové aktivity a turistické destinace. Jako centrum inovací přitáhne tato oblast špičkové podnikatele, přední světové firmy a manažery, kteří budou moci zkoumat, využívat a prodávat nové technologie nebo zde zakládat firmy podnikající zcela novým, přelomovým způsobem. Pro obyvatele oblasti NEOM, kteří přijdou z celého světa a z různých kultur a mají chuť riskovat či zažít něco jiného, připravujeme město s vlastními moderními zákony, které jsou kompatibilní s mezinárodními normami a podporují budoucí hospodářský růst.

