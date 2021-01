Jeho kráľovská výsosť princ Mohammed bin Salman oznamuje uvedenie THE LINE v regióne NEOM

Projekt bude základným kameňom Saudskej vízie 2030 a ekonomickým motorom pre kráľovstvo a hnacím motorom diverzifikácie a jeho cieľom je do roku 2030 prispieť k domácemu HDP prostredníctvom 380 000 pracovných miest budúcnosti a 180 miliárd SAR (48 miliárd USD).

Jeho kráľovská výsosť povedala: "Počas histórie boli mestá budované na ochranu svojich občanov. Po priemyselnej revolúcii mestá uprednostňovali stroje, autá a továrne pred ľuďmi. V mestách, ktoré sa považujú za najvyspelejšie na svete, ľudia trávia roky svojho života dochádzaním. V roku 2050 sa doby dochádzania zdvojnásobia. Do roku 2050 sa bude musieť miliarda ľudí presťahovať kvôli zvyšujúcim sa emisiám CO2 a hladinám mora. 90% ľudí dýcha znečistené ovzdušie. Prečo by sme mali obetovať prírodu kvôli rozvoju? Prečo by malo každý rok zomrieť sedem miliónov ľudí kvôli znečisteniu? Prečo by sme mali každý rok prísť o milión ľudí v dôsledku dopravných nehôd? A prečo by sme mali plytvať rokmi nášho života na dochádzanie?"

„Preto musíme transformovať koncept konvenčného mesta na koncept futuristického," dodala Jeho kráľovská výsosť. „Dnes vám ako predseda predstavenstva spoločnosti NEOM predstavujem THE LINE. Mesto s miliónmi obyvateľov s dĺžkou 170 km, ktoré zachováva 95% prírody v rámci NEOM, s nulovými autami, nulovými ulicami a nulovými emisiami uhlíka."

THE LINE je prvýkrát za 150 rokov projektom, ktorý je v rámci mestského rozvoja naplánovaný na ľudí, nie na cesty. Život na THE LINE definuje možnosť dostať sa všade peši - všetky základné denné služby, ako sú školy, lekárske kliniky, zariadenia na trávenie voľného času, ako aj zelené plochy, budú vzdialené päť minút chôdze.

Ultrarýchle dopravné riešenia a riešenia autonómnej mobility uľahčia cestovanie a poskytnú obyvateľom príležitosť získať späť čas, ktorý môžu stráviť starostlivosťou o zdravie a v pohode. Očakáva sa, že žiadna cesta nebude dlhšia ako 20 minút.

Spoločenstvá THE LINE budú kognitívne, poháňané umelou inteligenciou (AI) a budú sa neustále učiť prediktívne spôsoby, ako uľahčiť život, a vytvárať čas obyvateľom aj podnikom. Odhaduje sa, že 90% dostupných údajov bude využitých na zlepšenie schopností infraštruktúry, čo je ďaleko nad 1%, ktoré sa zvyčajne využíva v existujúcich inteligentných mestách.

THE LINE, ktorá predefinuje udržateľnosť, bude zahŕňať uhlíkovo pozitívny mestský rozvoj poháňaný stopercentne čistou energiou, ktorý obyvateľom poskytne zdravšie a udržateľnejšie prostredie bez znečistenia. Spoločenstvá so zmiešaným využitím budú budované okolo prírody, nie nad ňou.

Sektory budúcnosti v spoločnosti NEOM na čele s vedúcimi predstaviteľmi globálneho priemyslu už riešia najpálčivejšie výzvy sveta. Sú priekopníkmi na novom trhu s prelomovými inováciami a vytvárajú príležitosti na prilákanie talentov, investorov a partnerov, aby sa stali súčasťou jej obchodného ekosystému.

Výstavba THE LINE sa začne v 1. štvrťroku 2021. THE LINE je jedným z najkomplexnejších a najnáročnejších infraštruktúrnych projektov na svete a je súčasťou rozsiahlych vývojových prác, ktoré už v spoločnosti NEOM prebiehajú.

NEOM je súčasťou svetového diverzifikovaného portfólia saudskoarabského fondu verejných investícií, jedného z najväčších štátnych investičných fondov na svete.

O regióne NEOM

NEOM je akcelerátor ľudského pokroku a vízia toho, ako by mohla vyzerať Nová budúcnosť. Je to región na severozápade Saudskej Arábie pri Červenom mori, ktorý sa od základov buduje ako živé laboratórium - miesto, kde bude podnikanie smerovať k tejto Novej budúcnosti. Bude to cieľ a domov pre ľudí, ktorí snívajú vo veľkom a chcú byť súčasťou budovania nového modelu výnimočnej obývateľnosti, vytvárania prosperujúcich podnikov a objavovania nového cieľa ochrany životného prostredia.

NEOM bude domovom a pracoviskom pre viac ako milión obyvateľov z celého sveta. Bude zahŕňať mestá a obce, prístavy a podnikové zóny, výskumné centrá, športové a zábavné podniky a turistické ciele. Keďže ide o centrum inovácií, podnikatelia, vedúci pracovníci a spoločnosti budú prichádzať s výskumom, inkubáciou a komercializáciou nových technológií a podnikov prelomovým spôsobom. Obyvatelia NEOM budú predstavovať medzinárodný étos a prijmú kultúru skúmania, podstupovania rizika a rozmanitosti - všetko podporované progresívnym zákonom kompatibilným s medzinárodnými normami a podporujúcim hospodársky rast.

Ďalšie informácie

Odkaz na oznamovací prejav – NEOM YouTube Channel

Email [email protected] alebo navštívte www.NEOM.com, https://newsroom.neom.com/ a https://whatistheline-newsroom.neom.com/

Info - https://mma.prnewswire.com/media/1417346/NEOM_2021_A_Revolution_in_Urban_Living.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1417345/NEOM_Logo.jpg

Related Links

http://www.NEOM.com



SOURCE NEOM Company