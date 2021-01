Jego Królewska Wysokość Książę Mohammed bin Salman zapowiada realizację projektu THE LINE w mieście NEOM

Jest to kamień węgielny Saudyjskiej Wizji 2030 i siła napędowa gospodarki Królestwa, która przyczyni się do dywersyfikacji gospodarki i powstania 380 tys. miejsc pracy oraz wytworzenia 180 mld SAR (48 mld USD) krajowego PKB do roku 2030.

Komentarz Jego Królewskiej Mości: „w całej historii ludzkości miasta były budowane, aby chronić swoich obywateli. Po rewolucji przemysłowej miasta przedkładały maszyny, samochody i fabryki nad mieszkańców. W miastach, które są postrzegane jako najbardziej zaawansowane na świecie, ludzie spędzają całe lata swojego życia na dojazdach do pracy. Do roku 2050 czas dojazdów do pracy zwiększy się dwukrotnie. Do 2050 roku miliard ludzi będzie musiało przesiedlić się ze względu na rosnące emisje CO2 i podnoszący się poziom mórz. Niemal 90% ludności wdycha zanieczyszczone powietrze. Dlaczego mielibyśmy poświęcać przyrodę na rzecz rozwoju? Dlaczego siedem milionów ludzi miałoby umierać każdego roku z powodu zanieczyszczenia? Czemu mielibyśmy tracić milion osób rocznie z powodu wypadków drogowych? I wreszcie, dlaczego mamy się pogodzić z marnowaniem wielu lat naszego życia na dojazdy do pracy?".

„Z tego względu konieczne jest przekształcenie koncepcji konwencjonalnego miasta w futurystyczne - dodał Jego Królewska Wysokość. - Dziś, jako przewodniczący Rady Dyrektorów NEOM, przedstawiam państwu projekt THE LINE. Miasto liczące milion mieszkańców, o długości 170 km, które chroni 95% przyrody na terenie NEOM, bez samochodów, bez ulic i bez emisji dwutlenku węgla".

THE LINE stanowi pierwszy przypadek od 150 lat, w którym rozległy teren miejski został zaprojektowany wokół ludzi, a nie dróg. Życie w THE LINE definiować będzie przestrzeń do poruszania się pieszo – wszystkie niezbędne codzienne usługi, takie jak szkoły, kliniki medyczne, obiekty rekreacyjne, a także tereny zielone, będą znajdować się w zasięgu pięciu minut spaceru.

Ultraszybki przejazd i autonomiczne rozwiązania w zakresie mobilności ułatwią podróżowanie i dadzą mieszkańcom możliwość odzyskania czasu, który mogą poświęcić na dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie. Przewiduje się, że podróż będzie trwała nie dłużej niż 20 minut.

Osiedla THE LINE będą miały charakter poznawczy, bazujący na sztucznej inteligencji (AI), stale ucząc się przewidywania w celu ułatwiania życia, oferując czas zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom. Szacuje się, że 90% dostępnych danych zostanie wykorzystanych w celu zwiększenia możliwości infrastruktury w stopniu znacznie przekraczającym 1% standardowo wykorzystywany w istniejących inteligentnych miastach.

Redefiniując zrównoważony rozwój, THE LINE będą tworzyć korzystne pod względem ograniczania emisji dwutlenku węgla inwestycje miejskie, zasilane w 100% czystą energią, zapewniające mieszkańcom wolne od zanieczyszczeń, zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko. Osiedla w obrębie THE LINE będą miały charakter wielofunkcyjny i zostaną dostosowane do otaczającej je przyrody, a nie na odwrót.

Przyszłościowe sektory NEOM, na czele ze światowymi liderami przemysłu, już teraz zajmują się jednymi z najbardziej palących wyzwań na świecie. Są one pionierami na nowym rynku przełomowych innowacji i stwarzają możliwości przyciągnięcia talentów, inwestorów i partnerów, aby włączyć się do jego ekosystemu biznesowego.

Budowa projektu THE LINE rozpocznie się w I kwartale 2021 roku. Jest to jeden z najbardziej złożonych i wymagających projektów infrastrukturalnych na świecie i stanowi część szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych już realizowanych w ramach miasta NEOM.

NEOM jest częścią światowej klasy zdywersyfikowanego portfela Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej, jednego z największych państwowych funduszy majątkowych na świecie.

NEOM

NEOM stanowi czynnik przyspieszający postęp ludzkości i wizję tego, jak może wyglądać „Nowa Przyszłość". Jest to region w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym, budowany od podstaw, jako żywe laboratorium – miejsce, w którym przedsiębiorczość wyznaczy kurs dla „Nowej Przyszłości". Będzie to wymarzone miejsce docelowe i dom dla ludzi, którzy marzą o wielkich przedsięwzięciach i chcą być częścią budowania nowego modelu wyjątkowo sprzyjających warunków do życia, tworzenia dobrze prosperujących przedsiębiorstw i tworzenia nowej koncepcji ochrony środowiska.

NEOM będzie domem i miejscem pracy dla ponad miliona mieszkańców z całego świata. Znajdą się w nim miasta, porty i strefy przedsiębiorczości, ośrodki badawcze, obiekty sportowe i rozrywkowe oraz ośrodki turystyczne. Będzie to centrum innowacji przyciągające przedsiębiorców, liderów biznesu i firmy, którym zależy na tworzeniu przełomów poprzez badania, inkubację i komercjalizację w zakresie nowych technologii i przedsiębiorstw. Mieszkańcy NEOM będą wcielać w życie międzynarodową kulturę poszukiwania, podejmowania ryzyka i różnorodności – a wszystko to w sprzyjającym i postępowym otoczeniu prawnym, w zgodzie z międzynarodowymi normami, z korzyścią dla wzrostu gospodarczego.

