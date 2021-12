Jemincare annonce la concession exclusive de la licence de l'inhibiteur du gène KRAS au groupe HUYABIO

Le gène Kras est l'un des oncogènes qui subit le plus de mutations dans les cancers humains. La mutation G12C, très répandue, est à l'origine de la croissance des tumeurs et des métastases et est devenue une cible importante validée pour la thérapie, notamment dans le cancer du poumon et le cancer colorectal. Le fait de cibler la poche GTP du gène Kras dans la région switch-II, qui a rendu le gène Kras utilisable comme médicament, permet de développer des inhibiteurs plus puissants et potentiellement efficaces.

JMKX1899 est un inhibiteur du gène KRAS développé indépendamment par Jemincare. Les données des études précliniques montrent qu'il a une forte capacité de franchissement de la barrière hémato-encéphalique et qu'il ne présente aucun risque d'inhibition du hERG et d'interaction médicamenteuse. Jemincare a déposé le dossier de DNR auprès de la NMPA en octobre 2021. Les parties travailleront en étroite collaboration pour déposer une DNR auprès de la FDA américaine en 2021 afin de passer au développement clinique.

M. Hong Liang, Président de Jemincare Pharmaceutical Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec HUYABIO pour explorer le développement mondial de cet inhibiteur unique du gène KRAS. Il s'agit de notre premier nouveau programme d'entité chimique qui a été homologué par un partenaire mondial. HUYABIO a généré beaucoup d'expérience pour apporter des médicaments innovants de la Chine sur le marché mondial. Nous nous réjouissons à la perspective de produire des données sur l'efficacité clinique et l'innocuité à partir d'essais cliniques mondiaux puisque le candidat a un énorme potentiel pour répondre à de forts besoins non comblés. »

La Dre Mireille Gillings, PDG et présidente exécutive de HUYABIO, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir ajouté l'inhibiteur de stade clinique du gène Kras à notre pipeline d'oncologie, en particulier pour tester en combinaison avec notre inhibiteur de SHP contre une variété de tumeurs solides. Nous sommes ravis d'avoir un excellent partenaire, Jemincare, pour développer conjointement des combinaisons qui peuvent profiter aux patients du monde entier. »

À propos de HUYABIO International

HUYABIO™ est le leader dans l'accélération du développement mondial de nouvelles opportunités de produits biopharmaceutiques en provenance de Chine permettant un développement plus rapide, plus rentable et moins risqué de médicaments sur les marchés mondiaux. Grâce à une collaboration étendue avec des organisations biopharmaceutiques, universitaires et commerciales, elle a constitué le plus grand portefeuille de composés d'origine chinoise couvrant tous les domaines thérapeutiques. Hiyasta®, le premier produit commercial de la société, est commercialisé au Japon. Avec des bureaux aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, en Irlande et huit emplacements stratégiques en Chine, la Société est devenue un partenaire de choix pour accélérer le développement de produits et maximiser la valeur à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.huyabio.com .

À propos de Jemincare

Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd a été créé en 2018 en tant que centre de R&D de Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Shanghai Jemincare a maintenant développé une équipe solide avec environ 500 scientifiques comprenant 3 centres d'innovation, Small Molecule Innovative Center, Biologics Innovation Center et Technology Innovation Center. Le JMKX1899 est développé par le Small Molecule Innovation Center qui a 10 programmes entrant dans la phase DNR ou DNS et 2 programmes entrant dans la phase clinique.

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. est une entreprise pharmaceutique de premier plan en Chine. Fondé en 1999, le groupe Jemincare compte plus de 10 000 employés qui se consacrent au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques dans ses domaines stratégiques, notamment l'oncologie, la néphrologie, les maladies cérébro-cardiovasculaires, les anti-infectieux, les analgésiques, les maladies respiratoires et la pédiatrie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jemincare.com , ou envoyer un courriel à [email protected] .

