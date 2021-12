Jemincare anuncia la licencia exclusiva del inhibidor del Kras para HUYABIO

JMKX1899 es un inhibidor de KRAS desarrollado por Jemincare de manera independiente. Los datos de los estudios preclínicos demuestran que tiene una gran capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica y que no presenta riesgo de inhibición del hERG ni de interacción entre fármacos. Jemincare presentó el IND a la NMPA en octubre de 2021. Las partes trabajarán estrechamente para presentar el IND en la FDA de los Estados Unidos en 2021 para avanzar hacia el desarrollo clínico.

El Sr. Hong Liang, presidente de Jemincare Pharmaceutical Group, expresó: "Nos complace trabajar con HUYABIO para explorar el desarrollo global de este inhibidor único de KRAS. Este es nuestro primer nuevo programa de entidades químicas con licencia otorgada a un socio global. HUYABIO ha generado una gran experiencia para llevar medicamentos innovadores de China al mercado global. Esperamos con ansias generar los datos de eficacia y seguridad clínica del ensayo clínico global, ya que el candidato tiene un enorme potencial para satisfacer grandes necesidades no cubiertas".

La Dra. Mireille Gillings, directora general y presidenta ejecutiva de HUYABIO, dijo: "Estamos encantados de haber añadido el inhibidor de Kras en fase clínica a nuestra cartera de productos oncológicos, especialmente para realizar pruebas en combinación con nuestro inhibidor de SHP contra una variedad de tumores sólidos. Nos complace contar con un excelente socio, Jemincare, para codesarrollar combinaciones que puedan beneficiar a los pacientes en todo el mundo".

Acerca de HUYABIO International

HUYABIO™ es el líder en la aceleración del desarrollo global de nuevas oportunidades de productos biofarmacéuticos originados en China, lo que permite un desarrollo de medicamentos más rápido, más rentable y de menor riesgo en los mercados globales. A través de una amplia colaboración con organizaciones biofarmacéuticas, académicas y comerciales, ha creado la mayor cartera de compuestos de origen chino que abarca todas las áreas terapéuticas. Hiyasta®, el primer producto comercial de la empresa, se comercializa en Japón. Con oficinas en los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá, Irlanda y ocho ubicaciones estratégicas en China, la compañía se ha convertido en el socio de elección para acelerar el desarrollo de productos y maximizar el valor a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.huyabio.com.

Acerca de Jemincare

Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., se estableció en 2018 como el Centro de I+D de Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Shanghai Jemincare ahora se ha convertido en un equipo fuerte con alrededor de 500 científicos en 3 centros de innovación: un Centro de Innovación de Moléculas Pequeñas, un Centro de Innovación Biológica y un Centro de Innovación Tecnológica. JMKX1899 es desarrollado por el Centro de Innovación de Moléculas Pequeñas, que cuenta con 10 programas en la fase de habilitación de IND o IND y 2 programas en la fase clínica.

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. es una empresa farmacéutica líder de China. Jemincare Group, fundado en 1999, cuenta con más de 10.000 empleados dedicados al desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos en sus campos estratégicos como la oncología, la nefrología, el cerebro-cardiovascular, los antiinfecciosos, los analgésicos, el respiratorio y la pediatría. Para obtener más información, visite www.jemincare.com, o envíe un correo electrónico a [email protected].

