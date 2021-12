Jemincare anuncia licença exclusiva do inibidor de KRAS para a HUYABIO

O KRAS é um dos oncogenes que mais sofrem mutações em cânceres humanos. A mutação prevalente do G12C impulsiona o crescimento tumoral e a metástase e se tornou um alvo validado importante para a terapia, especialmente em câncer de pulmão e colorretal. O direcionamento da bolsa de ligação de GTP do KRAS na região de substituição II, que tornou o KRAS passível de ser controlado por fármacos, permite o desenvolvimento de inibidores mais potentes e potencialmente eficazes.

JMKX1899 é um inibidor de KRAS desenvolvido independentemente pela Jemincare. Os dados de estudos pré-clínicos mostram que ele tem forte capacidade de cruzamento de barreira entre sangue e cérebro e não tem risco de inibição de hERG e interação medicamentosa. A Jemincare apresentou o novo medicamento experimental à Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) em outubro de 2021. As partes trabalharão em estreita colaboração para registrar o novo medicamento experimental junto à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) em 2021 e avançar para o desenvolvimento clínico.

Hong Liang, presidente da Jemincare Pharmaceutical Group, declarou: "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a HUYABIO para explorar o desenvolvimento global deste inibidor único de KRAS. Este é o nosso primeiro novo programa de entidades químicas licenciado para um parceiro global. A HUYABIO adquiriu muita experiência para trazer medicamentos inovadores da China para o mercado global. Esperamos gerar a eficácia clínica e os dados de segurança do estudo clínico global, uma vez que o candidato tem enorme potencial para atender a fortes necessidades não atendidas."

A Dra. Mireille Gillings, CEO e presidente executiva da HUYABIO, declarou: "Estamos muito felizes por ter adicionado o inibidor de KRAS em estágio clínico ao nosso pipeline de oncologia, especialmente para testar em combinação com o nosso inibidor de SHP contra vários tumores sólidos. Estamos muito satisfeitos em ter uma excelente parceira, a Jemincare, para codesenvolver combinações que possam beneficiar pacientes em todo o mundo."

Sobre a HUYABIO International

A HUYABIO™ é líder na aceleração do desenvolvimento global de novas oportunidades de produtos biofarmacêuticos originadas na China, permitindo o desenvolvimento mais rápido, econômico e de risco mais baixo de medicamentos nos mercados globais. Por meio de extensa colaboração com organizações biofarmacêuticas, acadêmicas e comerciais, a empresa construiu o maior portfólio de compostos de origem chinesa que abrange todas as áreas terapêuticas. O Hiyasta®, o primeiro produto comercial da empresa, é comercializado no Japão. Com escritórios nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Irlanda e oito locais estratégicos em toda a China, a empresa se tornou uma parceira preferencial para acelerar o desenvolvimento de produtos e maximizar o valor em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.huyabio.com.

Sobre a Jemincare

A Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd foi fundada em 2018 como o centro de P&D da Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. A Shanghai Jemincare se transformou em uma equipe sólida com cerca de 500 cientistas e é composta por três centros de inovação: um centro inovador de pequenas moléculas, um centro de inovação biológica e um centro de inovação tecnológica. O JMKX1899 é desenvolvido pelo centro de inovação de pequenas moléculas, que tem dez programas entrando em investigação de novo medicamento ou em estágio que habilita a investigação de novo medicamento e dois programas entrando em estágio clínico.

A Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. é uma empresa farmacêutica líder na China. Fundada em 1999, a Jemincare Group tem mais de dez mil funcionários dedicados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de tratamentos nas suas áreas estratégicas como oncologia, nefrologia, cérebro-cardiovascular, anti-infecção, analgesia, respiratória e pediatria. Para mais informações, acesse www.jemincare.com, ou envie um e-mail para [email protected].

