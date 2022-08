-Jemincare anuncia un acuerdo de licencia exclusiva con Genentech para desarrollar y comercializar un nuevo degradador oral de receptores de andrógenos

SHANGHAI, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Jemincare, una empresa farmacéutica líder de China, ha anunciado hoy que ella y su empresa subsidiaria, Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., han firmado un acuerdo de licencia exclusiva a nivel mundial con Roche (SIX: RO, ROG;OTCQX: RHHBY) y Genentech, miembro del Grupo Roche, para el desarrollo y la comercialización de su degradador del receptor de andrógenos, JMKX002992.

Según los términos del acuerdo, Genentech recibirá una licencia exclusiva para desarrollar y comercializar el degradador en todo el mundo, y será totalmente responsable de los costes de desarrollo y comercialización. A cambio, Genentech abonará a Jemincare un pago inicial de 60 millones de dólares estadounidenses. Jemincare también tiene derecho a recibir hasta 590 millones de dólares en pagos adicionales si se alcanzan determinados objetivos de desarrollo, reglamentarios y de ventas. Jemincare también tiene derecho a recibir cánones escalonados sobre las ventas netas.

JMKX002992 es un nuevo degradador oral del receptor de andrógenos, un factor confirmado de la enfermedad en el cáncer de próstata. JMKX002992 tiene el potencial de tratar a pacientes con cáncer de próstata que han desarrollado resistencia a las terapias actuales.

"Estamos encantados de colaborar con Roche, una de las principales compañías farmacéuticas del mundo que ofrece soluciones innovadoras y transformadoras en las principales áreas de la enfermedad, y con Genentech, líder mundial en innovación en oncología. Confiamos en que esta asociación pueda mejorar y acelerar significativamente el desarrollo y la posible comercialización de JMKX002992 en beneficio de los pacientes. Esta es nuestra tercera terapia innovadora asociada a nivel mundial. Estamos orgullosos de este logro en sólo cuatro años desde el establecimiento de nuestro centro de I+D. Jemincare seguirá cumpliendo nuestro compromiso de beneficiar a los pacientes con soluciones innovadoras", dijo Hong Liang, presidente de Jemincare Pharmaceutical Group.

"El cáncer de próstata sigue siendo una de las principales causas de muerte en los hombres de todo el mundo", dijo James Sabry, director global de Roche Pharma Partnering. "Ciertas formas de cáncer de próstata pueden ser especialmente difíciles de tratar. El novedoso degradador oral de receptores androgénicos de Jemincare complementará nuestros esfuerzos por desarrollar nuevas opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata avanzado".

Acerca de Jemincare

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. es una empresa farmacéutica líder en China. Fundada en 1999, Jemincare se dedica principalmente a la industria farmacéutica. La empresa se dedica al desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos en sus campos estratégicos, como oncología, nefrología, cerebro-cardiovascular, antiinfecciosos, analgésicos, respiratorios y pediatría. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd es el centro de I+D de Jiangxi Jemincare Group Co. Ltd. Shanghai Jemincare ha desarrollado un fuerte equipo con alrededor de 500 científicos compuesto por 3 centros de innovación, el Centro de Innovación de Moléculas Pequeñas, el Centro de Innovación Biológica y el Centro de Innovación Tecnológica. El programa del degradador de receptores de andrógenos fue desarrollado por el Centro de Innovación de Moléculas Pequeñas, que cuenta con más de 10 programas en fase de IND o de habilitación de IND y 3 programas en fase clínica. Para más información, visite www.jemincare.com

SOURCE Jemincare