Společnost Jemincare oznamuje uzavření exkluzivní licenční smlouvy se společností Genentech na vývoj a komercializaci nového řešení perorálního rozkladu androgenních receptorů

ŠANGHAJ, 19. srpna 2022 /PRNewswire/ – Společnost Jemincare, přední čínská farmaceutická společnost, dnes oznámila, že spolu se svou dceřinou společností Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. uzavřela exkluzivní celosvětovou licenční smlouvu se společnostmi Roche (SIX: RO, ROG;OTCQX: RHHBY) a Genentech, členem skupiny Roche, na vývoj a komercializaci svého řešení rozkladu androgenních receptorů s označením JMKX002992.

Podle podmínek dohody získá společnost Genentech výhradní licenci na vývoj a komercializaci řešení rozkladu po celém světě a bude plně odpovědná za náklady na vývoj a komercializaci. Genentech na oplátku zaplatí společnosti Jemincare zálohu ve výši 60 milionů USD. Společnost Jemincare má rovněž nárok na další platby ve výši až 590 milionů USD po dosažení určitých milníků v oblasti vývoje, regulace a prodeje. Společnost Jemincare má rovněž nárok na odstupňované licenční poplatky z čistého prodeje.

JMKX002992 je nové perorální řešení rozkladu androgenních receptorů, které jsou potvrzenou příčinou onemocnění karcinomu prostaty. JMKX002992 má potenciál k léčbě pacientů s karcinomem prostaty, u nichž se vyvinula rezistence na současnou léčbu.

„Jsme potěšeni, že můžeme navázat spolupráci se společností Roche, jednou z předních světových farmaceutických společností, která poskytuje inovativní řešení v hlavních oblastech onemocnění, a společností Genentech, předním světovým inovátorem v oblasti onkologie. Věříme, že toto partnerství by mohlo významně posílit a urychlit vývoj a potenciální komercializaci řešení JMKX002992 ve prospěch pacientů. Jedná se o naši třetí celosvětově partnerskou inovativní terapii. Jsme hrdí na tento úspěch, kterého jsme dosáhli během pouhých čtyř let od založení našeho centra pro výzkum a vývoj. Společnost Jemincare bude i nadále pokračovat ve svém závazku přinášet pacientům prospěch prostřednictvím inovativních řešení," uvedl prezident farmaceutické skupiny Jemincare pan Hong Liang.

„Rakovina prostaty zůstává hlavní příčinou úmrtí mužů na celém světě," uvedl globální ředitel oddělení Roche Pharma Partnering James Sabry „Léčba některých forem rakoviny prostaty může být obzvláště obtížná. Nové perorální řešení rozkladu androgenních receptorů společnosti Jemincare doplní naše úsilí o vývoj nových možností léčby pacientů s pokročilým karcinomem prostaty."

O společnosti Jemincare

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. je přední čínská farmaceutická společnost. Společnost Jemincare byla založena v roce 1999 a je aktivní především ve farmaceutickém průmyslu. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a komercializací léčiv ve svých strategických oblastech, jako je onkologie, nefrologie, cerebro-kardiovaskulární léčba, léčba infekcí, analgetika, respirační léčba a pediatrie. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd je centrem pro výzkum a vývoj společnosti Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Společnost Shanghai Jemincare vytvořila silný tým s přibližně 500 vědci, který tvoří tři inovační centra: Inovační centrum pro malé molekuly, Inovační centrum pro biologický řešení a Inovační centrum pro technologie. Program rozkladu androgenních receptorů byl vyvinut Centrem pro inovace malých molekul, které mělo více než 10 programů ve fázi IND nebo povolení IND a tři programy vstupující do klinické fáze. Další informace naleznete na adrese www.jemincare.com

SOURCE Jemincare