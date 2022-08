Jemincare informuje o zawarciu z Genentech umowy o licencję na wyłączność umożliwiającej opracowanie i komercjalizację nowego doustnego środka obniżającego aktywność receptora androgenowego

SZANGHAJ, 18 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Jemincare, czołowa spółka farmaceutyczna z Chin, podała dziś, że wraz ze swoją spółką zależną, Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., zawarło z Roche (SIX: RO, ROG;OTCQX: RHHBY) i Genentech, podmiotem należącym do Grupy Roche, umowę o ogólnoświatową licencję na wyłączność umożliwiającą opracowanie i komercjalizację środka obniżającego aktywność receptora androgenowego JMKX002992.

Zgodnie z warunkami umowy, Genentech otrzyma licencję na wyłączność na opracowanie i ogólnoświatową komercjalizację wspomnianego środka oraz będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za sfinansowanie kosztów jego opracowania i komercjalizacji. W zamian za udzielenie licencji Genentech przekaże Jemincare wynagrodzenie płatne z góry w wysokości 60 mln. USD. Z chwilą osiągnięcia określonego etapu opracowywania preparatu oraz celów regulacyjnych i sprzedażowych Jemincare przysługuje również prawo do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego w wysokości 590 mln USD. Jemincare przysługuje również prawo do otrzymywania procentowych tantiem od sprzedaży netto.

JMKX002992 to nowy podawany doustnie środek obniżający aktywność receptora androgenowego, stosowany w leczeniu zdiagnozowanego raka gruczołu krokowego. JMKX002992 można stosować u pacjentów cierpiących na raka gruczołu krokowego odpornego na aktualnie dostępne schematy terapeutyczne.

„Cieszymy się, że udało nam się nawiązać współpracę z Roche, jedną z najlepszych na świecie spółek farmaceutycznych oferujących innowacyjne, przełomowe rozwiązania w leczeniu różnorodnych schorzeń, a także z Genentech, czołowym, światowym innowatorem w dziedzinie onkologii. Jesteśmy przekonani, że współpraca pozwoli znacząco rozszerzyć i przyspieszyć proces opracowywania oraz potencjalnej komercjalizacji JMKX002992 z korzyścią dla pacjentów. Jest to nasza trzecia inicjatywa na rzecz opracowania nowatorskiej terapii oparta na światowym partnerstwie. Jesteśmy dumni, że udało na się to osiągnąć w zaledwie cztery lata od założenia naszego ośrodka badawczo-rozwojowego. Jemincare będzie kontynuować nasze działania na rzecz poprawy jakości życia pacjentów dzięki nowatorskim rozwiązaniom" - powiedział pan Hong Liang, prezes Grupy Jemincare Pharmaceutical.

„Rak gruczołu krokowego jest główną przyczyną zgonów w światowej populacji mężczyzn - powiedział James Sabry, szef Roche Pharma Partnering. - Niektóre formy raka gruczołu krokowego są szczególnie trudne do wyleczenia. Opracowany przez Jemincare nowy doustny środek obniżający aktywność receptora androgenowego uzupełni nasze dążenia do stworzenia nowych leków dla pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego".

Jemincare

Grupa Jiangxi Jemincare Co., Ltd. to czołowa spółka farmaceutyczna z Chin. Jemincare, założone w 1999 r., jest spółką prowadzącą działalność w branży farmaceutycznej. Spółka zajmuje się opracowywaniem, produkcją i komercjalizacją leków stosowanych w strategicznych dziedzinach jej zainteresowania, do których należy onkologia, nefrologia, choroby mózgowo-rdzeniowe, leczenie zakażeń, leczenie bólu, pulmonologia i pediatria. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym Grupy Jiangxi Jemincare Co., Ltd. Shanghai Jemincare stworzyło silny zespół, w którego skład wchodzi około 500 naukowców. Spółka dysponuje również 3 ośrodkami innowacji, innowacyjnym ośrodkiem badań małocząsteczkowych, nowatorskim ośrodkiem badań biologicznych oraz ośrodkiem innowacji technologicznych. Program opracowania środka obniżającego aktywność receptora androgenowego narodził się w ośrodku badań małocząsteczkowych realizujących ponad 10 programów badań przedklinicznych oraz 3 programy badań klinicznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.jemincare.com.

