JetClub s'envole vers un avenir durable en choisissant le modèle d'avion électrique eFlyer 800 de Bye Aerospace

Le PDG et cofondateur de JetClub, Vishal Hiremath, a commenté : « La durabilité est au cœur de la philosophie de JetClub et de Jet It. Je veux être parfaitement clair. L'aviation est essentielle pour que nous puissions nous rencontrer, voyager, explorer et nous comprendre. Lorsque nous voyageons et que nous apprenons à nous connaître les uns les autres, nous devenons de meilleures versions de nous-même. Le voyage est réellement la meilleure forme d'éducation. C'est l'aviation qui a rendu cela possible. Si nous pouvons en profiter avec de l'air pur à 100 % et sans aucune émission, tout le monde y gagne, nous et l'environnement. En ajoutant le modèle d'avion eFlyer 800 à notre flotte, nous faisons un bond en avant dans nos objectifs de durabilité sans sacrifier les voyages d'affaires et le développement économique. »