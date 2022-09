Jeton Wallet prolonge son partenariat avec le West Ham United F.C. en tant que partenaire officiel de leur portefeuille électronique

LONDRES, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Jeton Wallet, fournisseur mondial de portefeuilles électroniques et de solutions de paiement, est heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec West Ham United F.C. en tant que partenaire officiel de leur portefeuille électronique. Cette reconduction permettra à Jeton de rester le partenaire officiel de portefeuille électronique du club de Premier League pour la saison 2022/2023. Partenaires depuis 2020, Jeton a fourni aux fans de West Ham United un accès pratique aux transactions sans espèces.

Le système de publicité périphérique LED en bord de terrain du club et les canaux numériques continueront d'arborer l'identité propre de l'entreprise. Les utilisateurs de leur portefeuille électronique auront désormais la possibilité de rejoindre le J Club et d'obtenir des privilèges VIP. Par ailleurs, les clients européens et britanniques de Jeton, ainsi que les fans du club de football de Premier League, pourront utiliser leurs cartes Jeton pour toute transaction sans espèces ou effectuer des paiements faciles au London Stadium.

Nathan Thompson, directeur commercial de West Ham United, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Jeton. À une époque où le paysage financier se complexifie, leurs valeurs de simplicité, de transparence et de fiabilité sont extrêmement importantes pour notre public d'utilisateurs de portefeuilles électroniques. Comme Jeton, West Ham United s'efforce de se démarquer dans son domaine et nous nous réjouissons de travailler avec une entreprise qui a les mêmes ambitions. »

M. Saaly Temirkanov, PDG de Jeton, a ajouté : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec West Ham United. Nous avons connu un grand succès en proposant nos produits aux supporters du club, et nous sommes ravis de continuer à démontrer les capacités de notre portefeuille électronique primé. Notre partenariat avec West Ham United est un facteur important qui contribue à faire de nous le premier fournisseur de portefeuilles électroniques et nous sommes impatients de vivre ensemble une autre saison passionnante. »

À propos de Jeton Wallet

Société agréée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, Jeton est un prestataire de services de paiement basé à Londres qui vous permet de payer en ligne et de transférer de l'argent en toute sécurité dans le monde entier. Le portefeuille électronique de confiance de Jeton est utilisé par les acheteurs et les commerçants européens, ce qui permet d'effectuer des paiements rapides et sécurisés et de disposer d'une solution de compte tout-en-un dans plusieurs devises. Jeton propose ses services dans plus de 100 pays, avec 70 modes de paiement dans 50 devises.

À propos de West Ham United F.C

Le West Ham United Football Club est un club de football professionnel anglais basé à Stratford, dans l'est de Londres, qui évolue dans la Premier League, le plus haut niveau du football anglais. Le club joue au London Stadium, après avoir quitté son ancien stade, le Boleyn Ground, en 2016.

Jeton est un nom commercial de LA Orange Limited. LA Orange Limited est agréée par la Financial Conduct Authority en vertu de la réglementation de 2011 sur la monnaie électronique pour distribuer ou racheter de la monnaie électronique et fournir certains services de paiement au nom d'un établissement de monnaie électronique, sous le numéro d'enregistrement FCA 902088. LA Orange Limited est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, sous le numéro de société 11535714, et son siège social est situé à The Shard Floor 24/25, 32 London Bridge Street, Londres, SE1 9SG, Royaume-Uni. LA Orange Limited est enregistrée auprès du bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni sous le numéro d'enregistrement ICO ZA798368.

