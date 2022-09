Jeton Wallet verlängert Partnerschaft mit West Ham United F.C als offiziellem E-Wallet-Partner

LONDON, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Jeton Wallet, ein weltweit tätiger Anbieter von elektronischen Geldbörsen und Zahlungslösungen, freut sich, die Verlängerung der Partnerschaft mit West Ham United F.C. als offizieller E-Wallet-Partner bekannt zu geben. Durch die Verlängerung bleibt Jeton auch in der Saison 2022/2023 offizieller E-Wallet-Partner des Premier-League-Clubs. Jeton ist seit 2020 Partner und bietet West Ham United-Fans einen bequemen Zugang zu bargeldlosen Transaktionen.

Das LED-Werbesystem am Spielfeldrand und die digitalen Kanäle des Clubs werden weiterhin das unverwechselbare Markenzeichen des Unternehmens tragen. Die Nutzer ihres E-Wallet haben nun die Möglichkeit, dem J Club beizutreten und VIP-Privilegien zu genießen. Darüber hinaus können Jeton-Kunden aus der EU, dem Vereinigten Königreich und Fans des Premier-League-Fußballclubs ihre Jeton-Karten für bargeldlose Transaktionen oder bequeme Zahlungen im Londoner Stadion verwenden.

Nathan Thompson, Chief Commercial Officer von West Ham United, erklärte: „Wir freuen uns über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Jeton. In einer Zeit, in der die Finanzlandschaft immer komplexer wird, sind diese Werte – Einfachheit, Transparenz und Zuverlässigkeit – für die Nutzer von elektronischen Wallets äußerst wichtig. „Wie Jeton strebt auch West Ham United danach, Spitzenreiter in seinem Bereich zu sein, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das ähnliche Ambitionen hat."

Saaly Temirkanov, Chief Executive Officer von Jeton, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit West Ham United. Wir hatten großen Erfolg bei der Einführung unserer Produkte bei den Fans von West Ham United und freuen uns darauf, die Möglichkeiten unserer preisgekrönten e-Wallet auch weiterhin zu präsentieren. Unsere Partnerschaft mit West Ham United ist ein wichtiger Faktor für unsere schnelle Entwicklung zum führenden e-Wallet-Anbieter und wir freuen uns auf eine weitere spannende gemeinsame Saison."

Informationen zu Jeton Wallet

Jeton ist ein von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) autorisierter, in London ansässiger Zahlungsanbieter, der es Ihnen ermöglicht, sicher online zu bezahlen und weltweit Geld zu überweisen. Das vertrauenswürdige E-Wallet von Jeton wird von Käufern und Händlern in der EU verwendet, um schnelle und sichere Zahlungen und eine All-in-One-Kontolösung in mehreren Währungen zu ermöglichen. Jeton bietet Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern mit 70 Zahlungsmethoden und in 50 Währungen.

Informationen zu West Ham United F.C

Der West Ham United Football Club ist ein englischer Fußballverein mit Sitz in Stratford, East London, der in der Premier League, der höchsten Liga des englischen Fußballs, spielt. Der Verein spielt im London Stadium, nachdem er 2016 von seinem früheren Stadion, dem Boleyn Ground, umgezogen war.

https://www.whufc.com/club/partners-suppliers/partners/jeton

Jeton ist ein Handelsname von LA Orange Limited. LA Orange Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) gemäß den E-Geld-Verordnungen von 2011 für den Vertrieb oder den Rücktausch von elektronischem Geld (E-Geld) und die Erbringung bestimmter Zahlungsdienste im Namen eines E-Geld-Instituts unter der FCA-Registrierungsnummer 902088 zugelassen. LA Orange Limited ist in England und Wales unter der Firmennummer 11535714 eingetragen und hat seinen eingetragenen Sitz in The Shard Floor 24/25, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Vereinigtes Königreich. LA Orange Limited ist beim Information Commissioner's Office des Vereinigten Königreichs mit der ICO-Registrierungsnummer ZA798368 registriert.

