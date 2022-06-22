將歐洲橄欖奉上餐桌的美味理由

美國是歐盟生產的橄欖的主要市場，2020 年進口超過 2.93 億磅，價值超過 4.27 億美元。當年美國人消費的橄欖中有 79% 以上來自加入歐盟的國家。事實上，主廚 José Andrés 的家鄉西班牙在食用橄欖的生產和出口方面均處於世界領先地位，佔國際產量的 20% 和全球出口的 28%。

José Andrés 表示：「您可以透過食物發現世界， 像橄欖一樣小的東西可以讓您的一天變得更美好。我的意思是，您是一個認為所有橄欖都一樣的人嗎？ 今天，嘗試 Manzanilla，明天嘗試 Hojiblanca，第二天嘗試女王橄欖。辛辣、多肉、香氣撲鼻， 它變化多端，是生活的調味品。」

由於其在廚房的多功能用途，歐式食用橄欖可以輕鬆融入無限的菜式配製，從鹹味麵包、沙律到主菜，甚至可以增強餅乾和蛋糕等甜品，有很多經典和創意食譜方法可以將橄欖奉上餐桌 。

增加對歐洲橄欖的了解

隨著美國消費者在該市場尋求更多有關橄欖的營養、生產和可持續的詳情，「將歐洲放在您的餐桌旁， 與來自西班牙的橄欖共度橄欖日」旨在增加對此農產品益處的了解，告知食用橄欖的好處，並在像美國這樣重要的市場上提高對歐洲橄欖的認識。

歐洲橄欖也可以在 Summer Fancy Food Show 2022 上找到，這是美國最大的專門展示特色食品和飲品的展會，以及紐約的 Mercado Little Spain，其設有限時酒吧，可以品嚐到眾多美味的「西班牙橄欖」品種。

關於 INTERACEITUNA

INTERACEITUNA 是西班牙農業、漁業、食品和環境部認可的食用橄欖跨專業組織，匯集了代表該行業的所有組織，例如 ASAJA、ASEMESA、COAG、農業食品合作社和 UPA。它的建立是為了實施不同的計劃和大眾感興趣的活動，傳播西班牙食用橄欖的知識，並開展與生產技術相關的研究和開發計劃。

Interprofessional Organization of Table Olives

SOURCE Interprofessional Organization of Table Olives