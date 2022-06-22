將歐洲橄欖奉上餐桌的美味理由

Jun 22, 2022, 09:08 ET
José Andrés 鼓勵天天橄欖日
華盛頓2022年6月22日 /美通社/ -- 整粒、去核、切片或塞滿胡椒，無論您以何種方式享用，歐洲橄欖都是地中海美食和烹飪必不可少。每天都有成千上萬種質地、口味和享用方式，當您將橄欖放在餐桌上時，您選擇的是具有 2,000 多年歐洲傳統的產品。著名廚師 José Andrés 宣佈自己是這些橄欖的愛好者，有多種形式，並在華盛頓特區的 Jaleo 餐廳慶祝其變化多端的美味，他和與會者在餐廳分享如何透過美味的訊息和貼士享受「橄欖日」。
此次聚會由食用橄欖專業組織 (INTERACEITUNA) 與歐盟合作推動，這些實體邀請美食愛好者「將歐洲放在您的餐桌旁， 與來自西班牙的橄欖共度橄欖日」(Put Europe at your table. Have an Olive Day with Olives from Spain)，以提高對美國美食中橄欖的認識。有關這種源自歐洲的食品的宣傳活動還包括在紐約 Mercado Little Spain 開展的促銷活動。
美國是歐盟生產的橄欖的主要市場，2020 年進口超過 2.93 億磅，價值超過 4.27 億美元。當年美國人消費的橄欖中有 79% 以上來自加入歐盟的國家。事實上，主廚 José Andrés 的家鄉西班牙在食用橄欖的生產和出口方面均處於世界領先地位，佔國際產量的 20% 和全球出口的 28%。
José Andrés 表示：「您可以透過食物發現世界， 像橄欖一樣小的東西可以讓您的一天變得更美好。我的意思是，您是一個認為所有橄欖都一樣的人嗎？ 今天，嘗試 Manzanilla，明天嘗試 Hojiblanca，第二天嘗試女王橄欖。辛辣、多肉、香氣撲鼻， 它變化多端，是生活的調味品。」
由於其在廚房的多功能用途，歐式食用橄欖可以輕鬆融入無限的菜式配製，從鹹味麵包、沙律到主菜，甚至可以增強餅乾和蛋糕等甜品，有很多經典和創意食譜方法可以將橄欖奉上餐桌 。
增加對歐洲橄欖的了解
隨著美國消費者在該市場尋求更多有關橄欖的營養、生產和可持續的詳情，「將歐洲放在您的餐桌旁， 與來自西班牙的橄欖共度橄欖日」旨在增加對此農產品益處的了解，告知食用橄欖的好處，並在像美國這樣重要的市場上提高對歐洲橄欖的認識。
歐洲橄欖也可以在 Summer Fancy Food Show 2022 上找到，這是美國最大的專門展示特色食品和飲品的展會，以及紐約的 Mercado Little Spain，其設有限時酒吧，可以品嚐到眾多美味的「西班牙橄欖」品種。
關於 INTERACEITUNA
INTERACEITUNA 是西班牙農業、漁業、食品和環境部認可的食用橄欖跨專業組織，匯集了代表該行業的所有組織，例如 ASAJA、ASEMESA、COAG、農業食品合作社和 UPA。它的建立是為了實施不同的計劃和大眾感興趣的活動，傳播西班牙食用橄欖的知識，並開展與生產技術相關的研究和開發計劃。
Interprofessional Organization of Table Olives
SOURCE Interprofessional Organization of Table Olives
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