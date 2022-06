將歐洲橄欖奉上餐桌的美味理由

José Andrés 鼓勵天天橄欖日

華盛頓2022年6月22日 /美通社/ -- 整粒、去核、切片或塞滿胡椒,無論您以何種方式享用,歐洲橄欖都是地中海美食和烹飪必不可少。每天都有成千上萬種質地、口味和享用方式,當您將橄欖放在餐桌上時,您選擇的是具有 2,000 多年歐洲傳統的產品。著名廚師 José Andrés 宣佈自己是這些橄欖的愛好者,有多種形式,並在華盛頓特區的 Jaleo 餐廳慶祝其變化多端的美味,他和與會者在餐廳分享如何透過美味的訊息和貼士享受「橄欖日」。

此次聚會由食用橄欖專業組織 (INTERACEITUNA) 與歐盟合作推動,這些實體邀請美食愛好者「將歐洲放在您的餐桌旁, 與來自西班牙的橄欖共度橄欖日」(Put Europe at your table. Have an Olive Day with Olives from Spain),以提高對美國美食中橄欖的認識。有關這種源自歐洲的食品的宣傳活動還包括在紐約 Mercado Little Spain 開展的促銷活動。