Sabrosos motivos para llevar aceitunas europeas a su mesa

Esta reunión la promueve la Organización interprofesional de la aceituna de mesa (INTERACEITUNA), en colaboración con la Unión Europea, entidades que invitaron a los amantes de la comida con la frase "Put Europe at your table. Have an Olive Day with Olives from Spain" (Lleve a Europa a su mesa. Celebre un día entre olivas con las aceitunas de España), para familiarizar a la gastronomía estadounidense con las aceitunas. La campaña de información sobre este alimento de origen europeo también ha incluido actividades promocionales en el Mercado Little Spain de Nueva York.