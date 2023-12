Jinchang, la capitale chinoise du nickel, accélère sa transformation verte

JINCHANG, Chine, 25 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le matin du 16 décembre 2023, la conférence de presse pour la publication du Rapport sur l'indice de l'innovation et du développement de la chaîne industrielle de la capitale chinoise du nickel (Jinchang) (Report on Innovation and Development Index of Industry Chain of China Nickel Capital [Jinchang]) a eu lieu à Lanzhou, province de Gansu, organisée par le gouvernement populaire de la Municipalité de Jinchang.

Le rapport sur l'indice note que la ville de Jinchang a constamment développé un système industriel moderne avec une structure optimisée, des fonctions établies, une valeur ajoutée élevée et une forte compétitivité, posé une base solide pour une croissance économique durable à long terme, et a pris une forte dynamique de développement. Portée par la mise en place d'une structure industrielle optimisée et la dynamique de croissance déclenchée par les secteurs à forte valeur ajoutée, l'économie locale dispose désormais de plus de « teneur en or » et de « contenu vert ».

Le résultat de l'opération de l'indice montre que de 2020 à 2022, l'indice est passé de 100 points à 172,43 points avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,31 %.

Située dans la section centrale du corridor Hexi, Jinchang prospère sur l'exploitation minière et possède la plus grande base de production de nickel et de cobalt en Chine et est connue comme la capitale chinoise de nickel. Le groupe local Jinchuan est la plus grande et la plus importante base de production de nickel et de cobalt de Chine et le centre de raffinage de métaux du groupe des platineux. Il s'agit aussi de la seule entreprise de Gansu figurant au Fortune Global 500.

Ces dernières années, pour stimuler la dynamique endogène pour le développement urbain et améliorer la durabilité de la croissance économique, Jinchang a tiré parti de ses ressources, des avantages géographiques et industriels pour transformer et améliorer les industries traditionnelles, et incuber les industries émergentes pour avancer plus vite vers une ville « verte ». En 2022, le PIB de Jinchang a atteint 52,25 milliards de yuans avec une augmentation annuelle de 13,5 %, et son PIB par habitant s'est classé premier parmi les 14 villes et préfectures de Gansu.