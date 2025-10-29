Jobomax Global annonce un investissement stratégique dans Kola Global

News provided by

Jobomax Global

Oct 29, 2025, 10:15 ET

PHILADELPHIE, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Jobomax Global a le plaisir d'annoncer un investissement stratégique dans Kola Global, un partenaire technologique depuis 2021. Cette étape formalise notre collaboration de longue date et place les deux entreprises en position de croissance accélérée.

Cet investissement représente l'engagement de Jobomax à construire et à développer des solutions technologiques qui renforcent notre plateforme immobilière et apportent une plus grande valeur à nos clients, investisseurs et partenaires.

Kola Presentation
Kola est l'épine dorsale technologique pour Jobomax Global, alimentant les systèmes qui permettent à nos opérations de se dérouler de manière fluide :

  • Qualifications financières et souscription pour les financements de logements pour soutenir les acquéreurs de logements dans toute l'Afrique
  • Traitement des paiements, facturation et recouvrement pour garantir l'efficacité et la responsabilité.
  • Portail client dédié pour les mises à jour et la communication qui améliorent l'expérience de l'acheteur
  • Outils de transparence qui profitent aux acheteurs, aux investisseurs et aux partenaires

Nous nous concentrerons conjointement sur les points suivants

  • Expansion des données et de l'analyse : améliorer la plateforme afin de fournir des informations plus approfondies sur les qualifications financières, les performances du portefeuille et les rapports aux investisseurs.
  • Nouveaux services verticaux : créer des outils et des services supplémentaires pour élargir la portée des offres de Kola Global.
  • Alignement opérationnel : tirer parti de la plateforme de Kola pour rationaliser les flux de travail, améliorer la transparence et soutenir notre expansion continue en Afrique de l'Ouest.

« Notre participation dans Kola Global nous place en bonne position pour une croissance rapide », déclare John Block, responsable des investissements de Jobomax Global. « Nous sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à mieux servir nos acheteurs et nos investisseurs institutionnels dans le cadre de notre expansion. »

« Toute l'équipe de Kola se réjouit de l'opportunité de travailler plus étroitement avec Jobomax alors que nous réalisons des investissements supplémentaires dans notre plateforme afin de fournir des solutions pour la gestion des relations d'investissement dans les marchés émergents et frontières », ajoute Ameet Dhillon, cofondateur et CEO de Kola.

Jobomax et Kola Global commenceront immédiatement à collaborer à l'amélioration de la plateforme, en mettant l'accent sur l'analyse du portefeuille afin de soutenir les initiatives de financement à venir.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.jobomax.com et www.kolaglobal.net. Pour les relations avec les médias, veuillez contacter Robert Hornsby ([email protected]) ou Ameet Dhillon ([email protected]).

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Ms5YthZFCGg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2787510/Jobomax_Global_Logo.jpg

