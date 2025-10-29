Jobomax Global anuncia inversión estratégica en Kola Global

FILADELFIA, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jobomax Global se complace en anunciar una inversión estratégica en Kola Global, socio tecnológico desde 2021. Este hito formaliza nuestra colaboración a largo plazo y posiciona a ambas empresas para un crecimiento acelerado.

Esta inversión representa el compromiso de Jobomax con el desarrollo y la ampliación de soluciones tecnológicas que fortalezcan nuestra plataforma inmobiliaria y ofrezcan mayor valor a nuestros clientes, inversores y socios.

Kola Presentation

Kola es la columna vertebral tecnológica de Jobomax Global, impulsando los sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de nuestras operaciones:

Calificaciones financieras y suscripción de préstamos para financiación de viviendas para apoyar a compradores de viviendas en toda África.

para apoyar a compradores de viviendas en toda África. Procesamiento de pagos, facturación y cobros para garantizar la eficiencia y la rendición de cuentas.

para garantizar la eficiencia y la rendición de cuentas. Portal dedicado al cliente para actualizaciones y comunicación que mejoran la experiencia del comprador.

que mejoran la experiencia del comprador. Herramientas de transparencia que benefician a compradores, inversores y socios.

Nuestro enfoque conjunto se centrará en:

Expansión de Datos y Análisis: Mejora de la plataforma para proporcionar información más detallada sobre la calificación financiera, el rendimiento de la cartera y los informes a los inversores.

Mejora de la plataforma para proporcionar información más detallada sobre la calificación financiera, el rendimiento de la cartera y los informes a los inversores. Nuevas Verticales de Servicios: Desarrollo de herramientas y servicios adicionales para ampliar el alcance de la oferta de Kola Global.

Desarrollo de herramientas y servicios adicionales para ampliar el alcance de la oferta de Kola Global. Alineación Operativa: Aprovechamiento de la plataforma de Kola para optimizar los flujos de trabajo, mejorar la transparencia y respaldar nuestra expansión continua en África Occidental.

"Tener una participación en Kola Global nos posiciona bien para un rápido crecimiento", afirmó John Block, director de Inversiones de Jobomax Global. "Confiamos en que esta alianza nos ayudará a brindar un mejor servicio a nuestros compradores e inversores institucionales a medida que nos expandimos".

"Todo el equipo de Kola está entusiasmado con la oportunidad de colaborar más estrechamente con Jobomax a medida que realizamos inversiones adicionales en nuestra plataforma para ofrecer soluciones que gestionen las relaciones de inversión en mercados emergentes y fronterizos", añadió Ameet Dhillon, cofundador y consejero delegado de Kola.

Jobomax y Kola Global comenzarán a colaborar de inmediato para mejorar la plataforma, con un fuerte énfasis en el análisis de cartera para respaldar las próximas iniciativas de financiación.

Para obtener más información, visite www.jobomax.com y www.kolaglobal.net. Para consultas de medios, contactar con Robert Hornsby ([email protected]) o Ameet Dhillon ([email protected]).

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Ms5YthZFCGg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2787510/Jobomax_Global_Logo.jpg