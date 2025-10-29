Jobomax Global gibt strategische Investition in Kola Global bekannt

PHILADELPHIA, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jobomax Global freut sich, eine strategische Investition in Kola Global, einen Technologiepartner seit 2021, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein formalisiert unsere langjährige Zusammenarbeit und positioniert beide Unternehmen für ein beschleunigtes Wachstum.

Mit dieser Investition unterstreicht Jobomax sein Engagement für den Aufbau und die Skalierung von Technologielösungen, die unsere Immobilienplattform stärken und unseren Kunden, Investoren und Partnern einen größeren Mehrwert bieten.

Kola Presentation

Kola dient Jobomax Global als technologisches Rückgrat und versorgt die Systeme, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen:

Finanzielle Qualifikationen und Risikoprüfung für Hausfinanzierungen zur Unterstützung von Hauskäufern in ganz Afrika

zur Unterstützung von Hauskäufern in ganz Afrika Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung und Inkasso zur Gewährleistung von Effizienz und Verantwortlichkeit

zur Gewährleistung von Effizienz und Verantwortlichkeit Spezielles Kundenportal für Aktualisierungen und Kommunikation zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

zur Verbesserung des Kundenerlebnisses Transparenzinstrumente, die Käufern, Investoren und Partnern zugute kommen

Unser gemeinsamer Schwerpunkt wird auf folgenden Themen liegen:

Erweiterung von Daten und Analysen: Verbesserung der Plattform, um tiefere Einblicke in die finanzielle Qualifikation, die Portfolio-Performance und die Berichterstattung für Anleger zu ermöglichen

Verbesserung der Plattform, um tiefere Einblicke in die finanzielle Qualifikation, die Portfolio-Performance und die Berichterstattung für Anleger zu ermöglichen Neue vertikale Dienste: Entwicklung zusätzlicher Tools und Dienstleistungen, um das Angebot von Kola Global zu erweitern

Entwicklung zusätzlicher Tools und Dienstleistungen, um das Angebot von Kola Global zu erweitern Betriebliche Ausrichtung: Nutzung der Kola-Plattform zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, zur Verbesserung der Transparenz und zur Unterstützung unserer weiteren Expansion in Westafrika

„Mit der Beteiligung an Kola Global sind wir für ein schnelles Wachstum gut aufgestellt", kommentiert John Block, Chief Investment Officer bei Jobomax Global. „Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft uns dabei helfen wird, im Zuge unserer Expansion das Serviceangebot an unsere Käufer und institutionelle Anleger zu verbessern."

„Das gesamte Team von Kola freut sich über die Möglichkeit, enger mit Jobomax zusammenzuarbeiten, während wir weitere Investitionen in unsere Plattform tätigen, um Lösungen für die Verwaltung von Investitionsbeziehungen in Schwellen- und Grenzmärkten bereitzustellen", ergänzt Ameet Dhillon, Mitbegründer und CEO von Kola.

Jobomax und Kola Global werden ab sofort gemeinsam an der Verbesserung der Plattform arbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Portfolioanalyse zur Unterstützung anstehender Finanzierungsinitiativen liegt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jobomax.com und www.kolaglobal.net . Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Robert Hornsby ( [email protected] ) oder Ameet Dhillon ([email protected]).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ms5YthZFCGg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2787510/Jobomax_Global_Logo.jpg