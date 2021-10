Joerns Healthcare erweitert durch MolecuLight-Partnerschaft sein Portfolio für die Wundversorgung um Point-of-Care-Imaging

CHARLOTTE, North Carolina, und PITTSBURGH, 20. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Joerns Healthcare, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie und Ausrüstungsdienste, kündigt die Aufnahme der MolecuLight i: X®- und DX™-Wundbildgebungsplattformen zu seinem Wundmanagement-Portfolio durch eine exklusive Vereinbarung mit MolecuLight Corp. bekannt, um die Fluoreszenzbildgebungstechnologie von MolecuLight für die Point-of-Care-Erkennung der bakteriellen Belastung in Wunden bereitzustellen. Die MolecuLight i: X- und DX-Geräte sind die ersten tragbaren Bildgebungsgeräte ihrer Art, die Klinikern helfen, die Biobelastung von Wunden als Teil der klinischen Standarduntersuchung schnell und einfach zu visualisieren. Das Gerät kann bei allen Wunden und in allen Pflegesituationen eingesetzt werden und liefert in Echtzeit wertvolle Informationen, die den Arzt bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Die automatisierte Plattform zur Wundmessung und -beurteilung vereinfacht das Wundmanagement, um die Heilung und die Patientenzufriedenheit zu maximieren.