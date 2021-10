Joerns Healthcare introduit l'imagerie sur le lieu de soins dans son portefeuille de soins des plaies grâce au partenariat avec MolecuLight

« Les dispositifs révolutionnaires MolecuLight i: X et DX sont les premiers dispositifs au lieu de soin qui simplifient la gestion des plaies et mettent les données de prise de décision immédiate à portée de main du clinicien. L'ajout de cet outil d'imagerie au chevet du patient à notre plateforme ConnexioÔ crée le premier système holistique conçu pour permettre des décisions immédiates et fondées sur des preuves pour le traitement des plaies. Le dispositif élimine également la charge manuelle et administrative à laquelle les cliniciens sont traditionnellement confrontés en automatisant les flux de données vers la plateforme EMR de leur choix. Il en résulte une amélioration des taux de guérison, une réduction des coûts de traitement des plaies, une amélioration de la satisfaction des patients et une augmentation de l'efficacité des cliniciens », déclare Doug Ferguson, directeur de la stratégie de Joerns Healthcare.

« Nous sommes ravis de nous associer à Joerns Healthcare pour permettre aux établissements de soins de longue durée d'accéder à notre plateforme d'imagerie pour leurs besoins en matière de soins des plaies », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Dans le cadre de notre volonté commune de faire progresser la norme en matière de soins des plaies, ce nouvel accord permet l'accès à ce qui devient un outil essentiel pour aider les cliniciens à prendre des décisions concernant l'évaluation et le traitement des plaies. »

Joerns Healthcare et MolecuLight s'associeront pour proposer des formations complètes (en clinique, virtuelles et en ligne) et des programmes de soutien dont l'efficacité a été prouvée par MolecuLight dans le monde entier. Pour en savoir plus sur MolecuLight i:X et DX, visitez www.moleculight.com/ .

À propos de Joerns Healthcare

Joerns Healthcare est une société de services de technologies et d'équipements de soins de santé dont l'objectif est de favoriser la transformation des soins à l'échelle nationale dans le continuum des soins post-aigus. Nous simplifions le monde complexe des soins de courte durée en fournissant la technologie, les professionnels, les produits et les données nécessaires pour simplifier le processus, afin que les fournisseurs se concentrent sur les soins. Joerns apporte son empreinte nationale, les bons produits et plus de 130 ans d'expertise pour aider à naviguer dans les nouvelles complexités qui entourent les soins responsables et optimiser les résultats financiers et ceux des patients. Rendez-vous sur Joerns.com pour plus d'informations.

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc. une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plate-forme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs au lieu de soin pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'ils sont utilisés avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

