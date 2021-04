Johnnie Walker continua caminhando ao lançar seu maior esforço de sustentabilidade da história

A iniciativa é um amplo plano de ação que fará com que o fabricante de uísque continue caminhando para se tornar mais sustentável na concepção do "grão até a garrafa". A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da marca para reduzir sua pegada ambiental, restaurar paisagens naturais e reinventar a maneira como seu uísque é feito, distribuído e apreciado em todos os cantos do mundo.

O programa inclui uma série de compromissos ambientais que, até 2030, garantirão:

Que 100% da produção do uísque Johnnie Walker seja de zero emissões de carbono.

seja de zero emissões de carbono. Que 100% das destilarias da Johnnie Walker utilizem energia renovável.

utilizem energia renovável. Que todas as embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

Investimentos em projetos para restaurar turfeiras e plantas e proteger árvores na Escócia.

Uma reinvenção da experiência de beber para que seja mais sustentável e engajamento com pessoas do mundo todo sobre a importância da "socialização sustentável".

"A Johnnie Walker está construída sobre um legado de fazer escolhas positivas e progressivas – nosso próprio mantra 'Keep Walking' (continue caminhando) é moldado por esse pensamento. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, fica claro que todos temos um papel a desempenhar na proteção do planeta e de seus recursos. Podemos ver o que está acontecendo e escolher nada fazer ou continuar caminhando, dando cada passo que pudermos para reduzir nosso impacto. Acreditamos que haja apenas uma escolha a ser feita", disse Julie Bramham, diretora global da marca Johnnie Walker.

O novo programa será orientado pela criação de uma nova e revolucionária experiência de bar, que apresentará o futuro da "socialização sustentável". Criada em parceria com o premiado pioneiro em bebidas Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan Studio), com Lauren Singer, CEO da Package Free e campeã de zero resíduos, e com The World's Most Rubbish (uma comunidade global dedicada a fazer do uso único uma coisa do passado), a experiência inventiva de bar fará sua estreia ainda este ano, antes de ser lançada globalmente em vários mercados.

Bramham continuou: "Queremos que tudo o que fazemos seja mais sustentável em todos os aspectos de nossa marca, e a nova experiência de beber é onde reunimos tudo isso. É um espaço em que a configuração, os móveis, as operações, processos e bebidas serão, todos, os mais sustentáveis possíveis. Mas também será - de modo simples e importante - uma experiência brilhante de bar, algo de que todos temos sentido falta nos últimos tempos. Essa é a maneira como as coisas devem ser agora, e estamos orgulhosos de estar ampliando os limites para que as pessoas possam ter uma melhor escolha. E se, ao sair hoje à noite, você pudesse ajudar a tornar o mundo um pouco melhor? Essa é uma das coisas mais empolgantes que já fizemos."

Ryan Chetiyawardana disse: "A sustentabilidade precisa de compromisso e de passos ousados, juntamente com os pequenos passos do dia a dia, portanto, tenho orgulho de trabalhar em parceria com a Johnnie Walker, já que eles procuram fazer o possível para abordar esse assunto em evolução com uma ambição real e genuína de fazer a diferença. Foi incrível vê-los concentrados em revolucionar sua abordagem com relação a beber, eventos e experiências e em ajudar a promover mudanças em grande escala."

Como parte da iniciativa Next Steps, a Johnnie Walker tem orgulho de ser parceira da RSPB Scotland (Sociedade Real de Proteção às Aves) para restaurar 88 hectares de turfeiras profundamente degradadas. Esse importante trabalho permitirá que a vegetação se regenere, ajudará a vida selvagem e reduzirá as emissões de carbono. Apesar de cobrir apenas 3% da superfície do planeta, as turfeiras armazenam 30% do carbono do mundo e são vitais para a saúde e o bem-estar de todo o planeta.*

A Johnnie Walker também se compromete a:

Reduzir seu impacto ambiental, aumentando o conteúdo reciclado em todo seu material de embalagem, incluindo no mínimo 60% de vidro reciclado em suas garrafas da linha principal até 2025, quando a marca prevê que utilizará 13.000 toneladas a menos de carbono a cada ano**; 100% do plástico utilizado em suas embalagens também será fabricado a partir de conteúdo reciclado.

Fabricar garrafas de vidro até 25% mais leves.

Garantir que todos os materiais de embalagem, inclusive embalagens secundárias como caixas de presentes, sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2030. A marca prevê que todas suas ações para reduzir suas embalagens reduzirão sua pegada de carbono em 15%***, o equivalente a 4.200 voos de ida e volta de Edimburgo a Sidney.

Garantir que, até 2030, a produção de Johnnie Walker utilize 20% menos água. Essa economia anual pode ser equivalente a 76 piscinas olímpicas. ****

utilize 20% menos água. Essa economia anual pode ser equivalente a 76 piscinas olímpicas. **** Trabalhar com clientes e fornecedores para continuar a encontrar e implementar alternativas mais sustentáveis para materiais promocionais e utensílios de bar, com foco em reciclabilidade ou reusabilidade.

Continuar a assumir a liderança em termos de "turismo verde" com o objetivo de ter todas as suas experiências de visitantes de uísque escocês com a certificação Green Tourism Gold.

Apoiar e trabalhar juntamente com agricultores e fornecedores de grãos para ajudá-los a implementar práticas de agricultura regenerativa e a serem verificados em relação à Avaliação de Sustentabilidade Agrícola (FSA) amplamente reconhecida da Plataforma da Iniciativa de Agricultura Sustentável.

Apoiar as iniciativas locais para ajudar a preservar nossas paisagens naturais. No Chile , a marca fez parceria com Tu Mejor Huella , para proteger e restaurar 5.000 metros quadrados do parque nacional Torres del Paine , uma das paisagens mais icônicas da Patagônia.

"Nos próximos anos, as escolhas que fizermos e as ações que adotarmos farão uma diferença tangível no meio ambiente. Mas, mais do que isso, queremos fazer o possível para ajudar a dar às pessoas do mundo todo a oportunidade de fazer escolhas simples e mais sustentáveis e, ao fazê-lo, desempenhar seu próprio papel na construção de um futuro melhor. Nenhum de nós pode mudar completamente as coisas sozinhos, mas o esforço coletivo de milhões de pessoas movendo-se na mesma direção pode fazer uma diferença real e duradoura", disse Bramham.

Os compromissos ambientais da marca estão no topo de seu compromisso contínuo de promover a diversidade e a inclusão em todo seu trabalho e sua contínua defesa do beber com responsabilidade.

Para mais informações sobre a iniciativa, acesse http://nextsteps.johnniewalker.com, onde você pode manter-se atualizado e monitorar o progresso em tempo real.

A inação não é uma opção, continue caminhando.

* O Reino Unido tem cerca de 13% das turfeiras do mundo – a grande maioria delas está na Escócia. Pântanos de turfeiras saudáveis, mantidos em boas condições e retendo água, em média, capturam aproximadamente quatro vezes mais CO2 do que a área equivalente de floresta.

**Todos os produtos Johnnie Walker da faixa de preços do Blue Label e abaixo incluirão no mínimo 60% de vidro reciclado em suas garrafas até 2025. Todos os outros produtos seguirão até 2030

*** Com base no ciclo de vida do produto 2019/2020

**** Com base no volume do ano inteiro de 2019

**** Em 2020, a Johnnie Walker investiu em dois projetos importantes de proteção de florestas e plantio de árvores em Allt Ruadh e Ballygowan, na Escócia, para restaurar o habitat vital, melhorar a biodiversidade local e os serviços de ecossistema e ajudar a compensar nossas emissões de carbono por meio do sequestro de CO2. Comprometemo-nos a plantar um milhão de árvores na Escócia antes de 2030. Até o momento, plantamos aproximadamente 389.000 nas terras altas da Escócia, o que compensará aproximadamente o equivalente a 10.500 voos em torno do planeta ou dirigir quase meio milhão de vezes de Londres a Edimburgo. Também inclui uma nova árvore para cada um dos mais de 28.000 funcionários da Diageo.

