Johnnie Walker Keeps Walking und startet seine bisher größte Nachhaltigkeitsoffensive

Bei der Initiative handelt es sich um einen weitreichenden Aktionsplan, mit dem der Whiskyhersteller seinen Weg zu mehr Nachhaltigkeit vom „Korn bis zum Glas" fortsetzen will. Die Initiative ist Teil der fortlaufenden Bemühungen der Marke, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, natürliche Landschaften wiederherzustellen und neu zu erfinden, wie ihr Whisky hergestellt, vertrieben und in jedem Winkel der Welt genossen wird.

Das Programm beinhaltet eine Reihe von Umweltverpflichtungen, die bis 2030 sicherstellen sollen:

100 % der Whisky-Produktion von Johnnie Walker ist Netto-Null-Kohlenstoff.

ist Netto-Null-Kohlenstoff. 100 % der Johnnie Walker Destillerien nutzen erneuerbare Energien.

Alle Verpackungen werden recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar sein.

Investitionen in Projekte zur Wiederherstellung von Torfland und zum Pflanzen und Schützen von Bäumen in Schottland.

Eine Neuerfindung des Trinkerlebnisses, um nachhaltiger zu sein, und die Auseinandersetzung mit Menschen auf der ganzen Welt über die Bedeutung von „nachhaltigem Beisammensein".

„Johnnie Walker baut auf einem Vermächtnis positiver, fortschrittlicher Entscheidungen auf - unser eigenes ‚Keep Walking'-Mantra ist von diesem Denken geprägt. Wenn wir uns die Welt um uns herum ansehen, ist es klar, dass wir alle eine Rolle beim Schutz des Planeten und seiner Ressourcen spielen müssen. Wir können entweder sehen, was passiert, und uns entscheiden, nichts zu tun, oder wir können weitergehen und jeden Schritt tun, den wir tun können, um unsere Auswirkungen zu reduzieren. Wir glauben, dass es nur eine Wahl gibt", sagte Julie Bramham, Johnnie Walker Global Brand Director.

Das neue Programm wird durch die Schaffung eines revolutionären neuen Bar-Erlebnisses angeführt, das die Zukunft des „nachhaltigen Beisammenseins" zeigen wird. In Zusammenarbeit mit dem mehrfach preisgekrönten Getränkepionier Ryan Chetiyawardana (Mr. Lyan Studio), der CEO von Package Free und Zero-Waste-Champion Lauren Singer sowie The World's Most Rubbish (eine globale Gemeinschaft, die sich dafür einsetzt, dass Einwegverpackungen der Vergangenheit angehören) wird das erfindungsreiche Bar-Erlebnis noch in diesem Jahr seine Premiere feiern, bevor es weltweit in mehreren Märkten eingeführt wird.

Bramham fuhr fort: „Wir wollen, dass alles, was wir tun, in jedem Aspekt unserer Marke nachhaltiger ist, und das neue Getränkeerlebnis ist der Ort, an dem wir das alles zusammenbringen. Es ist ein Raum, in dem die Einrichtung, die Möbel, der Betrieb, die Prozesse und die Getränke so nachhaltig wie möglich sein werden. Aber es wird auch - einfach und wichtig - ein brillantes Bar-Erlebnis sein, etwas, das wir alle in letzter Zeit vermisst haben. Das ist der Weg, wie die Dinge jetzt sein sollten, und wir sind stolz darauf, die Grenzen zu verschieben, damit die Menschen eine bessere Wahl haben können. Was wäre, wenn Sie, indem Sie eine Nacht ausgehen, helfen könnten, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? Das ist eine der aufregendsten Sachen, die wir je gemacht haben."

Ryan Chetiyawardana sagte: „Nachhaltigkeit braucht Engagement und mutige Schritte - neben den kleinen, alltäglichen. Daher bin ich sehr stolz darauf, mit Johnnie Walker zusammenzuarbeiten, um dieses sich entwickelnde Thema mit echtem Ehrgeiz anzugehen und etwas zu bewegen. Es war unglaublich zu sehen, wie sie sich darauf konzentrierten, ihre Herangehensweise an Getränke, Events und Erlebnisse zu revolutionieren und dabei halfen, Veränderungen im großen Maßstab zu unterstützen."

Als Teil der Initiative „The Next Steps" ist Johnnie Walker stolz darauf, mit der RSPB Scotland (Royal Society for the Protection of Birds) zusammenzuarbeiten, um 88 Hektar stark degradiertes Moorland wiederherzustellen. Diese wichtige Arbeit wird es der Pflanzenwelt ermöglichen, sich zu regenerieren, die Tierwelt zu unterstützen und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Obwohl sie nur 3 % der Erdoberfläche bedecken, speichern Moore 30 % des weltweiten Kohlenstoffs und sind für die Gesundheit und das Wohlergehen des gesamten Planeten lebenswichtig.*

Johnnie Walker verpflichtet sich auch zu Folgendem:

Verringerung der Umweltbelastung durch Erhöhung des Recyclinganteils im gesamten Verpackungsmaterial: Bis 2025 sollen die Flaschen des Kernsortiments zu mindestens 60 % aus recyceltem Glas bestehen, was nach Angaben der Marke jährlich 13.000 Tonnen Kohlenstoff weniger verbrauchen wird**; 100 % des Kunststoffs, der in den Verpackungen verwendet wird, soll ebenfalls aus recyceltem Material hergestellt werden.

Macht seine Glasflaschen bis zu 25 % leichter.

Sicherstellen, dass das gesamte Verpackungsmaterial, einschließlich Sekundärverpackungen wie Geschenkboxen, bis 2030 recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar ist. Die Marke geht davon aus, dass alle Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Verpackungen ihren CO2-Fußabdruck um 15 %*** verringern werden - das entspricht 4.200 Hin- und Rückflügen von Edinburgh nach Sydney .

nach . Sicherstellen, dass bis 2030 bei der Produktion von Johnnie Walker 20 % weniger Wasser verbraucht wird. Diese jährliche Einsparung könnte der Größe von 76 olympischen Schwimmbecken entsprechen. ****

20 % weniger Wasser verbraucht wird. Diese jährliche Einsparung könnte der Größe von 76 olympischen Schwimmbecken entsprechen. **** Arbeiten Sie mit Kunden und Lieferanten zusammen, um weiterhin nachhaltigere Alternativen für Werbematerialien und Barware zu finden und zu implementieren - mit dem Fokus auf Recyclingfähigkeit oder Wiederverwendbarkeit.

Weiterhin führend in Sachen „grüner Tourismus" sein, mit dem Ziel, dass alle Besuchererlebnisse mit Scotch Whisky das Green Tourism Gold-Zertifikat erhalten.

Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Landwirten und Getreidelieferanten, um ihnen zu helfen, regenerative landwirtschaftliche Praktiken einzuführen und sich anhand des weithin anerkannten Farm Sustainability Assessment (FSA) der Sustainable Agriculture Initiative Platform verifizieren zu lassen.

Unterstützen Sie lokale Initiativen zum Erhalt unserer Naturlandschaften. In Chile hat sich die Marke mit Tu Mejor Huella zusammengetan, um 5.000 Quadratmeter des Torres del Paine Nationalparks, eine der ikonischsten Landschaften Patagoniens, zu schützen und wiederherzustellen.

„In den nächsten Jahren werden die Entscheidungen, die wir treffen, und die Maßnahmen, die wir ergreifen, einen spürbaren Unterschied für die Umwelt machen. Aber noch mehr als das wollen wir tun, was wir können, um Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, selbst einfache, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und so ihren eigenen Teil zum Aufbau einer besseren Zukunft beizutragen. Keiner von uns kann die Dinge ganz allein verändern, aber die kollektive Anstrengung von Millionen von Menschen, die in die gleiche Richtung drängen, kann einen echten, dauerhaften Unterschied machen", sagte Bramham.

Die Umweltverpflichtungen der Marke kommen zu ihrem kontinuierlichen Engagement für die Förderung von Vielfalt und Inklusivität in all ihrer Arbeit und ihrem kontinuierlichen Eintreten für verantwortungsvolles Trinken hinzu.

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie auf http://nextsteps.johnniewalker.com , wo Sie auf dem Laufenden bleiben und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können.

Inaction is not an option, Keep Walking.

* Großbritannien verfügt über etwa 13 % der weltweiten Torfgebiete - der größte Teil davon liegt in Schottland. Gesunde Torfmoore, die in gutem Zustand gehalten werden und Wasser zurückhalten, binden im Durchschnitt etwa viermal mehr CO2 als die entsprechende Waldfläche.

**Alle Johnnie Walker Produkte der Preisklasse Blue Label und darunter werden bis 2025 mindestens 60 % recyceltes Glas in ihren Flaschen enthalten. Alle anderen Produkte werden bis 2030 folgen

*** Basierend auf dem Produktlebenszyklus 2019 /2020

**** Basierend auf dem Gesamtjahresvolumen 2019

***** Im Jahr 2020 investierte Johnnie Walker in zwei wichtige Waldschutz- und Baumpflanzprojekte in Allt Ruadh und Ballygowan in Schottland, um lebenswichtigen Lebensraum wiederherzustellen, die lokale Artenvielfalt und Ökosystemleistungen zu verbessern und dazu beizutragen, unsere Kohlenstoffemissionen durch CO2-Sequestrierung zu kompensieren. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 in ganz Schottland eine Million Bäume zu pflanzen. Bisher haben wir ca. 389.000 in den schottischen Highlands gepflanzt, was in etwa das Äquivalent von 10.500 Flügen um die Welt oder fast einer halben Million Fahrten von London nach Edinburgh ausgleicht. Dazu gehört auch ein neuer Baum für jeden einzelnen der über 28.000 Mitarbeiter von Diageo.

