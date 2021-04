Johnnie Walker keeps walking et lance sa plus grande campagne de développement durable

Cette initiative est un plan d'action de grande envergure qui permettra au fabricant de whisky de poursuivre ses efforts pour devenir plus durable, du « grain au verre ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la marque pour réduire son empreinte environnementale, restaurer les paysages naturels et réinventer la façon dont son whisky est fabriqué, distribué et apprécié aux quatre coins du monde.

Le programme comprend une série d'engagements environnementaux qui, d'ici 2030, garantiront :

Que 100 % de la production de whisky Johnnie Walker soit neutre en carbone.

Que 100 % des distilleries Johnnie Walker exploitent des énergies renouvelables.

Que tous les emballages seront recyclables, réutilisables ou compostables.

L'investissement dans des projets de restauration des tourbières et de plantation et de protection des arbres en Écosse.

Une réinvention de l'expérience de la boisson pour la rendre plus durable, et un engagement avec des personnes du monde entier sur l'importance de la « socialisation durable ».

« Johnnie Walker s'est construit sur un héritage de choix positifs et progressistes - notre propre mantra « Keep Walking » est façonné par cette pensée. Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, il est clair que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de la planète et de ses ressources. Nous pouvons soit observer ce qu'il se passe et choisir de ne rien faire, soit keep walking, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre impact. Nous pensons qu'il n'y a qu'un seul choix à faire », a déclaré Julie Bramham, directrice mondiale de la marque Johnnie Walker.

Le nouveau programme aura pour fer de lance la création d'un nouveau bar révolutionnaire, qui présentera l'avenir de la « socialisation durable ». Créée en partenariat avec le pionnier des boissons Ryan Chetiyawardana (M Lyan Studio), lauréat de plusieurs prix, Lauren Singer, PDG de Package Free et championne du zéro déchet, et The World's Most Rubbish (une communauté mondiale qui s'efforce de faire de l'usage unique une chose du passé), cette expérience de bar inventive sera présentée pour la première fois dans le courant de l'année avant d'être déployée dans le monde entier sur plusieurs marchés.

Bramham a poursuivi : « Nous voulons que tout ce que nous faisons soit plus durable dans tous les aspects de notre marque et la nouvelle expérience en matière de boissons est l'endroit où nous rassemblons tout cela. C'est un espace où l'installation, le mobilier, les opérations, les processus et les boissons seront tous aussi durables que possible. Mais il s'agira aussi - simplement et surtout - d'une expérience de bar inoubliable, ce qui nous a tous manqué ces derniers temps. C'est ainsi que les choses devraient être maintenant et nous sommes fiers de repousser les limites pour que les gens puissent avoir un meilleur choix. Et si, en sortant pour la nuit, vous pouviez contribuer à rendre le monde juste un peu meilleur ? C'est l'une des choses les plus exaltantes que nous ayons jamais faites. »

Ryan Chetiyawardana s'est réjoui : « Le développement durable nécessite un engagement et des mesures audacieuses - en plus des petites mesures de tous les jours - et je suis donc très fier de travailler en partenariat avec Johnnie Walker, qui cherche à faire de véritables avancées dans ce domaine en constante évolution, avec l'ambition réelle et authentique de faire la différence. C'est incroyable de voir qu'ils se concentrent sur la révolution de leur approche des boissons, des événements et des expériences, et qu'ils contribuent à soutenir un changement à grande échelle. »

Dans le cadre de l'initiative The Next Steps, Johnnie Walker est fier de s'associer à la RSPB Scotland (Royal Society for the Protection of Birds) pour restaurer 88 hectares de tourbières fortement dégradées. Ces travaux importants permettront à la vie végétale de se régénérer, de soutenir la faune et de réduire les émissions de carbone. Bien qu'elles ne couvrent que 3 % de la surface du globe, les tourbières stockent 30 % du carbone mondial et sont vitales pour la santé et le bien-être de la planète entière.*

Johnnie Walker s'engage également à :

Réduire son impact sur l'environnement en augmentant le contenu recyclé de tous ses matériaux d'emballage : inclure un minimum de 60 % de verre recyclé dans les bouteilles de sa gamme principale d'ici 2025, ce qui, selon la marque, permettra d'utiliser 13 000 tonnes de carbone en moins chaque année** ; 100 % du plastique utilisé dans ses emballages sera également fabriqué à partir de contenu recyclé.

Rendre ses bouteilles en verre jusqu'à 25 % plus légères.

Veiller à ce que tous les matériaux d'emballage, y compris les emballages secondaires tels que les boîtes à cadeaux, soient recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2030. La marque prévoit que l'ensemble de ses actions visant à réduire ses emballages permettra de réduire son empreinte carbone de 15 %***, soit l'équivalent de 4 200 vols aller-retour entre Édimbourg et Sydney .

. Veiller à ce que, d'ici 2030, la production de Johnnie Walker utilise 20 % d'eau en moins. Cette économie annuelle pourrait être équivalente à 76 piscines olympiques. ****

utilise 20 % d'eau en moins. Cette économie annuelle pourrait être équivalente à 76 piscines olympiques. **** Travailler avec les clients et les fournisseurs pour continuer à trouver et à mettre en œuvre des alternatives plus durables pour le matériel promotionnel et les articles de bar - en mettant l'accent sur la recyclabilité ou la réutilisation.

Continuer à montrer la voie en matière de « tourisme vert », l'objectif étant que toutes les expériences offertes aux visiteurs de whisky écossais soient certifiées « Green Tourism Gold ».

Nous travaillons avec et soutenons les agriculteurs et les fournisseurs de céréales afin de les aider à mettre en œuvre des pratiques agricoles régénératrices et à se conformer à l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (FSA), largement reconnue, de la plateforme Sustainable Agriculture Initiative.

Soutenez les initiatives locales visant à préserver nos paysages naturels. Au Chili, la marque s'est associée à Tu Mejor Huella, pour protéger et restaurer 5 000 mètres carrés du parc national Torres del Paine, l'un des paysages les plus emblématiques de la Patagonie.

« Au cours des prochaines années, les choix que nous faisons et les actions que nous entreprenons feront une différence tangible pour l'environnement. Mais plus encore, nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner aux gens du monde entier la possibilité de faire eux-mêmes des choix simples et plus durables et, ce faisant, de jouer leur propre rôle dans la construction d'un avenir meilleur. Aucun d'entre nous ne peut changer les choses entièrement par lui-même, mais l'effort collectif de millions de personnes poussant dans la même direction peut faire une différence réelle et durable », a commenté M. Bramham.

Les engagements environnementaux de la marque viennent s'ajouter à son engagement continu à promouvoir la diversité et l'inclusion dans toutes ses activités et à sa sensibilisation constante pour une consommation responsable.

Pour plus d'informations sur l'initiative, visitez le site http://nextsteps.johnniewalker.com où vous pourrez vous tenir au courant et suivre les progrès en temps réel.

L'inaction n'est pas une option, Keep Walking.

* Le Royaume-Uni possède environ 13 % des tourbières du monde, dont la grande majorité se trouve en Écosse. Les tourbières saines, maintenues en bon état et retenant l'eau, séquestrent en moyenne environ quatre fois plus de CO2 qu'une surface équivalente de forêt.

** Tous les produits Johnnie Walker d'un prix égal ou inférieur à celui de l'étiquette bleue contiendront au moins 60 % de verre recyclé dans leurs bouteilles d'ici 2025. Tous les autres produits suivront d'ici 2030

*** Basé sur le cycle de vie du produit 2019 /2020

**** Basé sur le volume de l'année complète 2019

***** En 2020, Johnnie Walker a investi dans deux importants projets de protection des forêts et de plantation d'arbres à Allt Ruadh et Ballygowan en Écosse, afin de restaurer un habitat vital, d'améliorer la biodiversité locale et les services écosystémiques, et de contribuer à compenser nos émissions de carbone par la séquestration du CO2. Nous nous sommes engagés à planter un million d'arbres dans toute l'Écosse avant 2030. Jusqu'à présent, nous en avons planté environ 389 000 dans les Highlands écossais, ce qui permettra de compenser à peu près l'équivalent de 10 500 vols autour du monde ou de conduire près d'un demi-million de fois de Londres à Édimbourg. Il comprend également un nouvel arbre pour chacun des plus de 28 000 employés de Diageo.

