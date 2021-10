Johnnie Walker lança nova campanha Keep Walking para fazer o mundo se movimentar novamente

Abrindo o caminho está um anúncio digital e de TV com um "hino" enérgico e vibrante que busca fazer com que as pessoas voltem a se movimentar novamente – à medida que começam a socializar com confiança. O novo hino é uma profusão de canções famosas e contagiantes que foi criado para dar um estímulo no passo das pessoas à medida que voltam ao mundo mais uma vez. A mistura inclui trechos de músicas como "Walk This Way" de Run DMC e Aerosmith, a versão icônica do "These Boots Are Made for Walking" de Loretta Lynn e "Walk on the Wild Side", clássico de Lou Reed dos anos 70.

Juntamente com o hino, a Johnnie Walker apresentará incorporações épicas em cidades, ao projetar citações inspiradoras de pioneiros culturais no alto de edifícios e pontos culturais em todo o mundo. As citações de personalidades como Grace Jones, Mark Twain e Ayrton Senna serão vistas em Nova York, Cidade do México, Cidade do Cabo, Tóquio e Bangkok, entre outros.

Por mais de dois séculos, a Johnnie Walker esteve dedicada a promover um espírito de progresso e avanço; com esta nova edição do Keep Walking, a marca deseja ajudar as pessoas a dar seu próximo passo, refletindo a energia, as palavras e os pensamentos dos ícones culturais e pioneiros que compartilham esse espírito.

Julie Bramham, diretora global de marca da Johnnie Walker, disse:

"A Johnnie Walker sempre foi otimista e um exemplo de progresso - é isso que significa Keep Walking.

"Keep Walking são duas pequenas palavras que falam muito sobre positividade, possibilidade e resiliência. Depois de tudo o que passamos nos últimos anos, não imaginamos um momento na história recente em que esses sentimentos possam ser mais relevantes."

A campanha também terá uma série de parcerias locais que impulsionarão ações tangíveis que "impulsionarão a caminhada". Em mais de 20 países em todo o mundo, agentes e artistas como DJ Alok (Brasil), CL (Coreia) e Alfonso Herrera (México) unirão forças com a Johnnie Walker para ajudar a revigorar espaços sociais, como bares, clubes e espaços à medida que o mundo começa a reabrir.

O lançamento da campanha chega apenas semanas depois que a Johnnie Walker abriu as portas de sua nova atração marcante para visitantes, a Johnnie Walker Princes Street, no coração de Edimburgo, na Escócia, oferecendo às pessoas uma maneira única e imersiva de experimentar o uísque e socializar juntos novamente na terra natal da marca.

Isso também segue 100 milhões de dólares em investimentos da controladora Diageo nos últimos 18 meses para ajudar pubs e bares a se recuperarem da pandemia, oferecendo suporte a empregos e comunidades em todo o mundo por meio de seu programa Raise The Bar.

1. IWSR 2020.

Ativos:

YouTube do hino: https://youtu.be/0TlpDQjqB1k

Vídeo do hino: https://app.box.com/s/9hfavfdm30dnh9c4gb6ftnv7jxhelxju

Mais imagens: https://app.box.com/s/ct4xbr8uubbpwb9x0x3o07287wi2coxx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1640916/Johnnie_Walker_Keep_Walking.jpg

FONTE Johnnie Walker

Related Links

https://www.johnniewalker.com



SOURCE Johnnie Walker