Johnnie Walker lance une nouvelle campagne Keep Walking pour relancer le monde

Une publicité télévisée et numérique mettant en vedette un « hymne » énergique et vibrant qui cherche à remettre les gens sur pied et à bouger à nouveau, alors qu'ils commencent à socialiser avec confiance. Le nouvel hymne est un mélange contagieux et agréable de chansons célèbres sur la marche qui a été créé pour mettre un ressort dans le pas des gens alors qu'ils retournent dans le monde une fois de plus. Le mash-up comprend des échantillons de chansons, y compris Run DMC et « Walk This Way » d'Aerosmith, la version de Loretta Lynn de l'emblématique « These Boots Are Made for Walking » et le classique des années 1970 de Lou Reed « Walk on the Wild Side ».

Parallèlement à l'hymne, Johnnie Walker dévoilera des prises de contrôle épiques de villes, projetant des citations inspirantes de pionniers culturels sur les toits des villes et les hauts lieux culturels du monde entier. Les citations de personnalités telles que Grace Jones, Mark Twain et Ayrton Senna seront visibles à New York, Mexico, Le Cap, Tokyo et Bangkok, entre autres.

Depuis plus de deux siècles, Johnnie Walker est attaché à un esprit de progrès et à aller de l'avant. Avec ce nouvel épisode de Keep Walking, la marque veut aider à inspirer les gens à passer à l'étape suivante en reflétant l'énergie, les mots et les pensées des icônes culturelles et des pionniers qui partagent cet esprit.

Julie Bramham, directrice mondiale de la marque Johnnie Walker, a déclaré :

« Johnnie Walker a toujours été d'un optimisme provocateur et un phare de progrès - c'est ce qu'est Keep Walking.

« Keep Walking sont deux petits mots qui en disent long sur la positivité, la possibilité et la résilience. Après tout ce que nous avons tous vécu au cours des dernières années, nous ne pouvons pas imaginer un moment dans l'histoire récente où ces sentiments pourraient être plus pertinents. »

La campagne verra également une série de partenariats locaux qui conduiront à des actions concrètes qui « marchent la marche ». Dans plus de 20 pays à travers le monde, des acteurs du changement et des artistes comme DJ Alok (Brésil), CL (Corée) et Alfonso Herrera (Mexique) s'associeront à Johnnie Walker pour aider à revigorer les espaces sociaux tels que les bars, les clubs et les lieux alors que le monde commence à rouvrir.

Le lancement de la campagne intervient quelques semaines seulement après que Johnnie Walker ait ouvert les portes de sa nouvelle attraction touristique emblématique, Johnnie Walker Princes Street, au cœur d'Édimbourg, en Écosse, offrant aux gens une façon unique et immersive de découvrir le whisky et d'échanger à nouveau ensemble dans le pays natal de la marque.

Il fait également suite à un investissement de 100 millions de dollars de la société mère Diageo au cours des 18 derniers mois pour aider les pubs et les bars à se rétablir après la pandémie, en soutenant les emplois et les communautés du monde entier grâce à leur programme Raise The Bar.

