Johnson & Johnson annonce l'acceptation de l'offre irrévocable de Platinum Equity pour l'acquisition de LifeScan, Inc.

Cette acceptation a été faite après consultation des comités d'entreprise et des syndicats concernés. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2018, sous réserve de la satisfaction des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

La famille d'entreprises Johnson & Johnson continuera de servir les personnes touchées par le diabète au moyen de produits, de services et de solutions novateurs provenant de ses entreprises de produits médicaux, de produits pharmaceutiques et de produits de consommation. Celles-ci comprennent un leadership et une innovation solides dans des domaines tels que la chirurgie bariatrique ainsi qu'à travers des médicaments tels que INVOKANA® (canagliflozine) et INVOKAMET® (canagliflozine/metformine HCl).

À propos de LifeScan

LifeScan, Inc. est un leader mondial dans la surveillance de la glycémie. LifeScan, Inc. est, aux États-Unis, le principal fabricant de systèmes de surveillance de la glycémie et ses produits de marque OneTouch® sont recommandés par plus d'endocrinologues et de médecins de soins généralistes que toute autre marque.1 Plus de 20 millions de personnes à l'échelle internationale dépendent des produits de la marque OneTouch® afin d'effectuer des tests simples et d'obtenir des résultats précis pour les aider à gérer leur diabète. Pour plus d'informations, visiter : www.OneTouch.com.

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous croyons qu'une bonne santé est le fondement d'une vie pleine d'énergie, de communautés florissantes et de progrès. C'est pourquoi depuis plus de 130 ans, nous avons pour objectif de garder les gens en bonne santé, à tout âge et au cours de toutes les étapes de la vie. Aujourd'hui, en tant que société de soins de santé la plus importante et généralisée au monde, nous nous engageons à utiliser notre portée et notre taille à bon escient. Nous nous efforçons d'améliorer l'accès et l'accessibilité, de créer des communautés plus saines et de mettre à portée de chacun, où qu'il se trouve, un esprit, un corps et un environnement sains. Nous mélangeons notre cœur, la science et l'ingéniosité pour modifier profondément la trajectoire de la santé pour l'humanité.

Remarque sur les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis dans la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des titres privés relative à la cession de l'activité LifeScan. Le lecteur est avisé de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles des événements futurs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Johnson & Johnson, si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent. Les risques et incertitudes incluent, mais ne sont pas limités à : la possibilité que la transaction ne soit pas achevée, ou si elle terminée, qu'elle ne soit pas achevée dans les délais prévus ainsi que la possibilité que les avantages stratégiques attendus de toute cession ne se réalisent pas ou prennent plus de temps à être réalisés que prévu. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, y compris dans les sections intitulées « Avertissement relatif aux énoncés prospectifs » (Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements) et « Article 1A. Facteurs de risque » (Item 1A : Risk Factors), et dans les rapports trimestriels subséquents de la société effectués sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Johnson & Johnson ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs.

1 Étude mondiale sur l'équité des marques, février 2015 (Global Brand Equity Insights Study, February 2015)

