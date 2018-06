Johnson & Johnson anuncia la aceptación de una oferta vinculante de Platinum Equity para adquirir LifeScan, Inc.

Esta aceptación fue posterior a una consulta con los correspondientes comités de empresa y sindicatos. El cierre de la operación está previsto para fines de 2018, con sujeción al cumplimiento de las correspondientes aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

La familia de empresas Johnson & Johnson seguirá atendiendo a los afectados por la diabetes mediante productos, servicios y soluciones innovadores a través de sus empresas dedicadas a los productos médicos, farmacéuticos y de consumo. Esto incluye liderazgo e innovación destacados en áreas tales como cirugía bariátrica y mediante medicamentos tales como INVOKANA® (canagliflozina) e INVOKAMET® (canagliflozina/metformina HCl).

Acerca de LifeScan

LifeScan, Inc. es líder mundial en monitoreo de glucosa en sangre. En los Estados Unidos, LifeScan, Inc. es líder mundial en la fabricación de sistemas de monitoreo de la glucosa en sangre y sus productos de marca OneTouch® son recomendados por más endocrinólogos y médicos de atención primaria que los de cualquier otra marca.1 En todo el mundo, más de 20 millones de personas dependen de los productos de marca OneTouch® para obtener estudios simples y resultados precisos que los ayuden a llevar adelante la diabetes. Para obtener más información, visite: www.OneTouch.com.

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la buena salud es la base de una vida dinámica, comunidades prósperas y progreso en general. Por esta razón, durante más de 130 años, nos hemos esforzado por mantener bien a la gente a toda edad y en cualquier etapa de la vida. Hoy, como la empresa de cuidado de la salud más amplia y más grande del mundo, nos comprometemos a usar nuestro alcance y tamaño para el bien. Nos esforzamos por mejorar el acceso y la accesibilidad, crear comunidades más saludables y poner mentes, cuerpos y ambientes saludables al alcance de todos, en todo lugar. Estamos combinando nuestro corazón, ciencia e ingenio para cambiar de manera profunda la trayectoria de la salud para la humanidad.

Nota sobre proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas "proyecciones a futuro" en los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación con la enajenación de la empresa LifeScan. Se le advierte al lector que no se base indebidamente en estas proyecciones a futuro. Estas proyecciones se fundamentan en expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan ser imprecisas o se materializan riesgos y factores de incertidumbre conocidos o no conocidos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de las proyecciones y expectativas de Johnson & Johnson. Algunos de esos riesgos y factores de incertidumbre son los siguientes: la posibilidad de que la operación no se concrete o de que, en caso de que se concretara, no se hiciera en el plazo estimado, y la posibilidad de que no se produzcan los beneficios u oportunidades estratégicos esperados de una enajenación o que tomen más de lo previsto. Puede encontrarse una lista y más descripciones de estos riesgos, factores de incertidumbre y de otro tipo en el Informe Anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluidas las secciones tituladas "Nota de Advertencia sobre las Proyecciones a Futuro" y el "Punto 1A. Factores de Riesgo", y en los Informes Trimestrales posteriores de la empresa en el Formulario 10-Q y otras presentaciones ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC). Se pueden obtener copias en línea de estas presentaciones en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o mediante solicitud formulada a Johnson & Johnson. Las proyecciones a futuro incluidas en este comunicado solo son válidas a la fecha de este comunicado. Johnson & Johnson no se compromete a actualizar las proyecciones a futuro a consecuencia de la aparición de nueva información o el acaecimiento de sucesos o desarrollos en el futuro.

1 Global Brand Equity Insights Study (Estudio de Perspectivas sobre el Patrimonio de Marca Global), febrero de 2015.

FUENTE Johnson & Johnson

SOURCE Johnson & Johnson