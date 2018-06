Johnson & Johnson anuncia aceitação da proposta vinculativa da Platinum Equity para aquisição da LifeScan, Inc.

Esta aceitação foi realizada após consultas com os conselhos de empresa e sindicatos relevantes. A transação deverá ser concluída até o final de 2018, sujeita a obtenção das aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

A família de empresas da Johnson & Johnson continuará a servir as pessoas atingidas pelo diabetes através de produtos, serviços e soluções inovadores de seus negócios de dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e de consumo. Estes incluem importante liderança e inovação em áreas como cirurgia bariátrica e através de medicamentos, como INVOKANA® (canagliflozina) e INVOKAMET® (canagliflozina/metformina HCl).

Sobre a LifeScan

A LifeScan, Inc. é uma líder mundial no monitoramento da glicose no sangue. Nos Estados Unidos, a LifeScan, Inc. é a fabricante líder de sistemas de monitoramento da glicose no sangue e seus produtos da marca OneTouch® são recomendados por mais endocrinologistas e médicos de clínica geral do que aqueles de qualquer outra marca1. Globalmente, mais de 20 milhões de pessoas dependem dos produtos da marca OneTouch® para testes simples e resultados precisos para ajudá-los a controlarem o diabetes. Para obter mais informações, visite o endereço: www.OneTouch.com.

Sobre a Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que a boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso. É por isso que, por mais de 130 anos, temos como objetivo manter as pessoas com saúde em todas as idades e em todas as fases de suas vidas. Atualmente, sendo a maior empresa com a mais ampla base de cuidados com a saúde do mundo, temos o compromisso de usar nosso alcance e tamanho para o bem. Lutamos para melhorar o acesso e os preços, criar comunidades mais saudáveis e colocar mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos, em qualquer lugar. Misturamos nosso sentimento, ciência e criatividade para mudarmos profundamente a trajetória da saúde para a humanidade.

Nota sobre as declarações prospectivas

Este comunicado para a imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de reforma de litígio de valores mobiliários de 1995 relacionadas com a alienação do negócio LifeScan. Avisamos ao leitor para não se basear nestas declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais para eventos futuros. Caso as suposições básicas não sejam precisas ou riscos conhecidos e desconhecidos ou incertezas se materializem, os resultados reais poderiam variar substancialmente das expectativas e projeções da Johnson & Johnson. Os riscos e incertezas incluem, dentre outros: a possibilidade de a transação não ser concluída, ou, se concluída, não ser concluída no prazo previsto, e o potencial de que os benefícios estratégicos esperados ou oportunidades a partir de qualquer alienação não se realizem, ou possam levar mais tempo para se realizarem do que o esperado. Uma lista adicional e descrição destes riscos, incertezas e outros fatores está disponível no Relatório Anual da Johnson & Johnson, no formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo as seções intituladas "Nota de aviso sobre as declarações prospectivas" e "Item 1A. Fatores de risco" e nos relatórios trimestrais subsequentes da empresa no formulário 10-Q e em outros documentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission). Cópias desses documentos registrados estão disponíveis on-line nos endereços www.sec.gov, www.jnj.com ou mediante solicitação à Johnson & Johnson. Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado para a imprensa se refere somente à data deste comunicado para a imprensa. A Johnson & Johnson não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.

1 Estudo da Global Brand Equity Insights, fevereiro de 2015.

