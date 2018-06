Johnson & Johnson Innovation annonce le lancement du Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge

Le Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge cherche à identifier partout autour du globe des innovations révolutionnaires à un stade précoce, visant à aborder la santé du poumon sous tous ses aspects. Ce concours sera ouvert aux entrepreneurs, universitaires, chercheurs en biotechnologie et jeunes entreprises autour du globe, et dont les concepts créateurs ont le potentiel de prévenir, de stopper ou de guérir le cancer du poumon afin d'améliorer la santé et le bien-être de millions de personnes en Chine et dans le monde.

Un maximum de trois innovateurs présentant les meilleures propositions, technologies ou solutions dans les domaines des produits pharmaceutiques, produits grand public, appareils médicaux, santé publique mondiale et/ou technologies de la santé pourront se voir attribuer des bourses d'un montant total pouvant atteindre 750 000 US $ (approximativement 4 775 850 RMB). À cela s'ajoute l'éventualité d'une année de résidence aux JLABS de Shanghai, comprenant un poste et banc de travail dans un laboratoire avec accès à la communauté de JLABS, mentorat et accompagnement individualisé par Johnson & Johnson Innovation, par les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson et/ou leurs experts affiliés. Les lauréats seront proclamés au printemps 2019 lors de la grande ouverture de JLABS @ Shanghai à Shanghai en Chine.

« Nous sommes très enthousiastes à la perspective d'introduire pour la première fois le QuickFire Challenge en Chine. La Chine est en train de jouer un rôle de plus en plus important au niveau de l'ensemble d'innovations dans les services de santé où elle tire parti d'avantages concurrentiels, dont le talent, la rapidité, les options de financement et un environnement politique favorable, » a commenté Melinda Richter, responsable mondiale de Johnson & Johnson Innovation, JLABS. « En cohérence avec la vision du nouveau JLABS @ Shanghai devant prochainement démarrer et qui hébergera les lauréats, nous avons la conviction qu'une bonne idée peut arriver de n'importe où, et notre rôle consiste à découvrir des technologies nouvelles et novatrices apportant des solutions pour les gens partout sur la planète. En travaillant ensemble, nous pourrons donner vie à cette grande idée nouvelle qui parviendra à infléchir le cours de la santé. »

Le QuickFire Challenge recevra les propositions entre le 14 juin et le 14 septembre 2018. Pour davantage d'informations sur le Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge (comprenant les modalités de participation), veuillez visiter : http://jlabs.tv/lungs

SOURCE Johnson & Johnson Innovation

Related Links

http://jlabs.tv/lungs