Johnson & Johnson Innovation anuncia o lançamento do Desafio QuickFire de Inovação em Câncer de Pulmão de Shanghai

O Desafio QuickFire de Inovação em Câncer de Pulmão de Shanghai pretende identificar no mundo inteiro novidades com tecnologia de ponta em fase inicial que sejam para tratar todas as fases da doença de pulmão. A competição será aberta a empresários, acadêmicos, pesquisadores de biotecnologia e empresas startups de todo o mundo que tenham ideias inovadoras com potencial de prevenir, interceptar ou curar o câncer de pulmão e melhorar a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas na China e no resto do planeta.

Até três inovadores com as melhores ideias, tecnologias ou soluções para produtos farmacêuticos, consumidores, dispositivos médicos, saúde pública global, e/ou tecnologias de saúde receberão um financiamento total de até $750.000 (aproximadamente RMB 4.775, 850); um ano de residência no JLABS @ Shanghai, incluindo uma bancada de laboratório, estação de trabalho e acesso à comunidade JLABS; mais orientação e coaching das seguintes empresas: Johnson & Johnson Innovation, Janssen, empresas farmacêuticas da Johnson & Johnson e/ou afiliadas especializadas. Os vencedores serão anunciados na primavera de 2019, durante a inauguração da JLABS @ Shanghai em Shangai, na China.

"Estamos muito animados por trazer o Desafio QuickFire à China pela primeira vez. A China tem desempenhado um papel cada vez maior no sistema de inovação para saúde global por acrescentar vantagens competitivas, incluindo talento, escala, rapidez, opções de financiamento e um ambiente político favorável", disse Melinda Richter, diretora mundial da Johnson & Johnson Innovation, da JLABS. "De acordo com a visão das novas e futuras JLABS @ Shanghai, onde será oferecido aos vencedores residência, acreditamos que uma boa ideia pode vir de qualquer lugar, e o nosso objetivo é encontrar tecnologias novas e inovadoras que ofereçam soluções para pessoas de todo o mundo. Trabalhando juntos, pode desencadear a próxima grande ideia para mudar a trajetória da saúde".

O Desafio QuickFire aceita inscrições de 14 de junho a 14 de setembro de 2018. Para obter mais informações sobre o Desafio QuickFire de Inovação em Câncer de Pulmão de Shanghai (incluindo os termos e condições de participação), acesse: http://jlabs.tv/lungs.

FONTE Johnson & Johnson Innovation

