Jóia verde da América Latina: Erva Mate oferece múltiplos benefícios para a saúde

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Nascida na diversidade do maior bioma do mundo há 9 décadas, a Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de aromas e ingredientes para as indústrias globais de alimentos e bebidas, está reforçando investimentos em pesquisas para ampliação do portfólio de extratos e aromas de Erva Mate, planta nativa da América do Sul e rica fonte de compostos bioativos.

O interesse crescente dos consumidores por alimentos e bebidas funcionais, que promovam naturalidade, saúde e bem-estar, está colocando a Erva Mate em destaque nos lançamentos de produtos no mercado global. Estudos revelam que a Erva Mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) apresenta altos teores de cafeína e compostos fenólicos, relacionados a importantes atividades biológicas.

A diversidade das propriedades funcionais da Erva Mate é cada vez mais explorada em diferentes categorias de alimentos e bebidas, principalmente pela associação a benefícios como estímulo no sistema nervoso central, ação antioxidante, vasodilatadora e antiinflamatória, além de efeitos positivos sobre o perfil lipídico, glicemia e redução de peso. Outro potencial da planta é o sabor único que confere aos produtos, proporcionando novas experiências de consumo.

A empresa pioneira na extração de óleos essenciais de plantas tropicais no Brasil combina tradição, tecnologia de ponta e capacidade intelectual no desenvolvimento dos ingredientes, assegurando a preservação de princípios ativos e a estabilidade aliadas ao impacto sensorial das notas autênticas aos aromas e extratos naturais de Erva Mate.

O portfólio disponibiliza ampla variedade de extratos de Erva Mate verde ou tostada, nas formas líquida ou em pó, padronizados em metilxantinas e polifenóis, em diferentes faixas de concentração, com ótimo desempenho em aplicações na categoria de bebidas.

Com 10 mil clientes em 30 países, a Duas Rodas oferece 3 mil itens, entre aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos, aditivos, produtos de sorvetes, chocolates e confeitaria. Fundada há 94 anos por imigrantes alemães, possui três fábricas no Brasil, outras quatro na Argentina, Chile, Colômbia e México, sete centros de pesquisa e desenvolvimento e um Innovation Center. Conta com produtos com certificações internacionais Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

