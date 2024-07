Joint Venture der XCMG Group bringt ersten integrierten Akku für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge auf den Markt

XUZHOU, China, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- XCMG & ENNEAGON, das Joint Venture der Xuzhou Construction Machinery Group („XCMG Group") und ENNEAGON Energy, stellt seinen ersten Satz umfassender Wechselakkus vor. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien in Nutzfahrzeugen und zur weiteren Förderung nachhaltiger Transportlösungen.

Der neu auf den Markt gebrachte Akku ist für verschiedene Szenarien ausgelegt, wobei die Wechselzeiten zwischen 1,5 und 4 Minuten liegen. Das innovative Hebeldesign ermöglicht einen schnellen Einsatz innerhalb von 48 Stunden. Die integrierte Lösung umfasst:

die integrierten Gleichstrom-Ladestationen mit zwei Köpfen,

die Niederspannungs-Gleichstrom-Ladegeräte,

die kombinierten Batteriewechselgeräte für Bau- und Transportfahrzeuge,

die MINI-Batteriewechselstationen

und die Batteriewechselstationen der Serie 800.

Die neue Generation der CTB-Batterietechnologie, die in diesen Produkten verwendet wird, erhöht die volumetrische Energiedichte um mehr als 25 % und unterstreicht damit den technologischen Fortschritt. Diese Verbesserung optimiert nicht nur die Leistung, sondern gewährleistet auch die Kompatibilität über ein breites Spektrum von Leistungsanforderungen von 20 kW bis 400 kW.

Das Ende Januar 2024 gegründete Unternehmen XCMG & ENNEAGON hat innerhalb von nur fünf Monaten eine bemerkenswerte Massenproduktion erreicht. Die hochautomatisierte Produktionslinie integriert nahtlos verschiedene Fertigungsstufen und stellt sicher, dass jedes Gerät den höchsten Qualitätsstandards der Branche entspricht.

Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group, wies darauf hin, dass dieser Meilenstein für die Fähigkeiten von XCMG in der Forschung und Entwicklung sowie in der Massenproduktion von integrierten Lade- und Wechselvorrichtungen von entscheidender Bedeutung ist. „Sie bildet eine solide Grundlage für die Stärkung ihrer Führungsposition in neuen Energiesektoren, da sie weiterhin industrielle Vorteile nutzen, um das Wachstum von Ökosystemen rund um neue Energielösungen zu fördern."

Im Einklang mit dem doppelten Kohlenstoffziel Chinas – den Höhepunkt seiner Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu erreichen und ab 2060 kohlenstoffneutral zu sein – intensiviert XCMG seine Bemühungen zur Entwicklung von Kerntechnologien für Elektrifizierungskomponenten und zur Ausweitung der Anwendungen in allen Geschäftsbereichen. Diese strategische Ausrichtung unterstützt nicht nur den nachhaltigen Wandel in der Industrie, sondern positioniert die Gruppe auch als Vorreiter bei Initiativen für erneuerbare Energien.

XCMG & ENNEAGON werden auch in Zukunft mit Innovationen voranschreiten und ihre Partnerschaft nutzen, um sich auf technologische Verbesserungen und Produktentwicklung zu konzentrieren. Diese Initiative soll die Maßstäbe für die Elektrifizierung von Baumaschinen neu definieren und die Marktposition des Unternehmens durch eine einheitliche Markenstrategie stärken, die Fahrzeuge, Stationen, Ladegeräte und Batterien zu einem zusammenhängenden Angebot vereint.

Durch die Förderung der Hochgeschwindigkeitsentwicklung in ihrem neuen Energiesektor setzt die XCMG Group ihr Engagement für eine umweltfreundliche Zukunft fort und leistet einen wichtigen Beitrag zu innovativen grünen Transporttechnologien.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2467243/1.jpg