Первые интегрированные аккумуляторы СП XCMG Group для экологичных коммерческих перевозок

СЮЙЧЖОУ, Китай, 24 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- XCMG & ENNEAGON, совместное предприятие компаний Xuzhou Construction Machinery Group («XCMG Group») и ENNEAGON Energy, представляет свой первый комплект универсальных сменных аккумуляторных батарей, что является важным шагом для ускоренного внедрения использования энергии из возобновляемых источников коммерческим транспортом и дальнейшего развития экологичных транспортных решений.

XCMG Group Joint Venture Launches First Integrated Battery Pack for Green Commercial Transportation.

Недавно выпущенная аккумуляторная батарея предназначена для различных сценариев со временем замены от 1,5 до 4 минут. Инновационное рычажное конструктивное решение обеспечивает быстрое развертывание в течение 48 часов. В интегрированное решение включены:

интегрированные зарядные станции постоянного тока с двумя розетками;

низковольтные зарядные устройства постоянного тока;

комбинированные агрегаты для замены аккумуляторов землеройных машин и транспорта;

министанции для замены аккумуляторов;

станции для замены аккумуляторов серии 800.

Подчеркивая технологические достижения, используемая в этих изделиях технология нового поколения производства батарей для решения CTB увеличивает объемную плотность энергии более чем на 25 %. Это усовершенствование не только оптимизирует производительность, но и обеспечивает совместимость с широким спектром требований к мощности, от 20 до 400 кВт.

Предприятие XCMG & ENNEAGON, созданное в конце января 2024 года, удивительным образом всего за пять месяцев вышло на массовое производство. Производственная линия с высокой степенью автоматизации целостно объединяет различные этапы производства, обеспечивая соответствие каждого изделия самым высоким отраслевым стандартам качества.

Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), председатель XCMG Group, отметил, что это ключевой момент с точки зрения возможностей XCMG проводить исследования и разработки и осуществлять массовое производство интегрированного оборудования для зарядки и замены батарей. «Это укрепляет прочную основу для усиления лидерства в новых секторах энергетики, поскольку они продолжают использовать промышленные преимущества для стимулирования развития экосистемы вокруг новых энергетических решений».

В соответствии с двойными глобальными целями в отношении углерода — преодолением пика выбросов углерода и достижением углеродной нейтральности — XCMG активизирует усилия по разработке основных технологий для компонентов электрификации, одновременно масштабируя их применение во всех своих подразделениях. Это стратегическое направление не только способствует устойчивой трансформации отрасли, но и делает Группу лидером инициатив в области возобновляемых источников энергии.

В дальнейшем предприятие XCMG & ENNEAGON намерено развивать свои достижения, используя партнерство, чтобы сосредоточиться на технологических усовершенствованиях и разработке продуктов. Эта инициатива должна переопределить ориентиры для электрификации строительной техники и укрепить ее положение на рынке за счет единой стратегии бренда, которая объединяет транспортные средства, станции, зарядные устройства и аккумуляторы в единое предложение.

Способствуя быстрому развитию в своем новом секторе энергетики, XCMG Group сохраняет приверженность экологически чистому будущему, внося значительный вклад в инновационные технологии зеленого транспорта.

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