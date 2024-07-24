Первые интегрированные аккумуляторы СП XCMG Group для экологичных коммерческих перевозок
Jul 24, 2024, 07:36 ET
СЮЙЧЖОУ, Китай, 24 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- XCMG & ENNEAGON, совместное предприятие компаний Xuzhou Construction Machinery Group («XCMG Group») и ENNEAGON Energy, представляет свой первый комплект универсальных сменных аккумуляторных батарей, что является важным шагом для ускоренного внедрения использования энергии из возобновляемых источников коммерческим транспортом и дальнейшего развития экологичных транспортных решений.
Недавно выпущенная аккумуляторная батарея предназначена для различных сценариев со временем замены от 1,5 до 4 минут. Инновационное рычажное конструктивное решение обеспечивает быстрое развертывание в течение 48 часов. В интегрированное решение включены:
- интегрированные зарядные станции постоянного тока с двумя розетками;
- низковольтные зарядные устройства постоянного тока;
- комбинированные агрегаты для замены аккумуляторов землеройных машин и транспорта;
- министанции для замены аккумуляторов;
- станции для замены аккумуляторов серии 800.
Подчеркивая технологические достижения, используемая в этих изделиях технология нового поколения производства батарей для решения CTB увеличивает объемную плотность энергии более чем на 25 %. Это усовершенствование не только оптимизирует производительность, но и обеспечивает совместимость с широким спектром требований к мощности, от 20 до 400 кВт.
Предприятие XCMG & ENNEAGON, созданное в конце января 2024 года, удивительным образом всего за пять месяцев вышло на массовое производство. Производственная линия с высокой степенью автоматизации целостно объединяет различные этапы производства, обеспечивая соответствие каждого изделия самым высоким отраслевым стандартам качества.
Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), председатель XCMG Group, отметил, что это ключевой момент с точки зрения возможностей XCMG проводить исследования и разработки и осуществлять массовое производство интегрированного оборудования для зарядки и замены батарей. «Это укрепляет прочную основу для усиления лидерства в новых секторах энергетики, поскольку они продолжают использовать промышленные преимущества для стимулирования развития экосистемы вокруг новых энергетических решений».
В соответствии с двойными глобальными целями в отношении углерода — преодолением пика выбросов углерода и достижением углеродной нейтральности — XCMG активизирует усилия по разработке основных технологий для компонентов электрификации, одновременно масштабируя их применение во всех своих подразделениях. Это стратегическое направление не только способствует устойчивой трансформации отрасли, но и делает Группу лидером инициатив в области возобновляемых источников энергии.
В дальнейшем предприятие XCMG & ENNEAGON намерено развивать свои достижения, используя партнерство, чтобы сосредоточиться на технологических усовершенствованиях и разработке продуктов. Эта инициатива должна переопределить ориентиры для электрификации строительной техники и укрепить ее положение на рынке за счет единой стратегии бренда, которая объединяет транспортные средства, станции, зарядные устройства и аккумуляторы в единое предложение.
Способствуя быстрому развитию в своем новом секторе энергетики, XCMG Group сохраняет приверженность экологически чистому будущему, внося значительный вклад в инновационные технологии зеленого транспорта.
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