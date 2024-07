La coentreprise du groupe XCMG lance le premier bloc-batterie intégré pour un transport commercial respectueux de l'environnement

XUZHOU, Chine, 24 juillet, 2024 /PRNewswire/ -- XCMG & ENNEAGON, la coentreprise de Xuzhou Construction Machinery Group (» XCMG Group ») et ENNEAGON Energy, présente son premier ensemble de blocs-batteries interchangeables intégrés, ce qui constitue une étape importante pour accélérer la mise en œuvre de l'énergie renouvelable dans les véhicules commerciaux et promouvoir davantage les solutions de transport durable.

Le nouveau pack est conçu pour s'adapter à différentes situations, avec des temps de changement allant de 1,5 à 4 minutes seulement. La conception innovante à levier permet un déploiement rapide en 48 heures. La solution intégrée comprend :

des stations de charge CC intégrées à double tête,

des chargeurs CC basse tension,

des unités combinées d'échange de batteries pour l'excavation et le transport,

des stations d'échange de batteries MINI,

et des stations d'échange de batteries de la série 800.

Signe des avancées technologiques, la nouvelle génération de batteries CTB utilisée dans ces produits augmente la densité énergétique volumétrique de plus de 25 %. Cette amélioration permet non seulement d'optimiser les performances, mais aussi d'assurer la compatibilité avec un large éventail de besoins en puissance, de 20 kW à 400 kW.

Fondée à la fin du mois de janvier 2024, XCMG et ENNEAGON a réalisé une production de masse remarquable en seulement cinq mois. La ligne de production hautement automatisée intègre de manière transparente plusieurs étapes de fabrication, garantissant que chaque unité répond aux normes de qualité les plus élevées de l'industrie.

Yang Dongsheng, président du groupe XCMG, a souligné que cette étape est fondamentale pour les capacités de XCMG en matière de R&D et de production de masse d'équipements intégrés de charge et d'échange. « Elle consolide une base solide pour renforcer son leadership dans les secteurs des nouvelles énergies, tout en continuant à exploiter ses avantages industriels pour favoriser la croissance de l'écosystème autour des solutions de nouvelles énergies. »

Conformément aux objectifs mondiaux de double carbone, de pic de carbone et de neutralité carbone, XCMG intensifie ses efforts pour développer des technologies de base dans les composants d'électrification tout en élargissant les applications dans l'ensemble de ses activités. Cette orientation stratégique soutient non seulement la transformation durable de l'industrie, mais positionne également le groupe en tant que pionnier des initiatives renouvelables.

À l'avenir, XCMG et ENNEAGON ont l'intention de s'appuyer sur leur partenariat pour se concentrer sur les améliorations technologiques et le développement de produits. Cette initiative est prête à redéfinir les références en matière d'électrification des machines de construction et à renforcer sa position sur le marché grâce à une stratégie de marque unifiée qui combine les véhicules, les stations, les chargeurs et les batteries en une offre cohérente.

En encourageant le développement à grande vitesse dans son secteur des nouvelles énergies, le groupe XCMG poursuit son engagement en faveur d'un avenir vert, en apportant une contribution significative aux technologies de transport vertes innovantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467243/1.jpg