Jolywood debiutuje z technologią Namic w Europie i bryluje na targach Intersolar Europe 2026
News provided byJolywood
Jun 30, 2026, 09:44 ET
MONACHIUM, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Jolywood silnie zaznaczyła swoją obecność na targach Intersolar Europe 2026, jednej z czołowych światowych imprez branżowych poświęconych fotowoltaice, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca w centrum targowym Messe München w Monachium. Podczas trzydniowych targów firma Jolywood przedstawiła szereg innowacyjnych produktów i rozwiązań, w tym technologię Namic, moduły Windproof, serię NIWA oraz zintegrowane rozwiązania systemowe. Wśród prezentowanych rozwiązań europejski debiut zaliczyła technologia Namic, tym samym wzbudzając duże zainteresowanie zarówno klientów, jak i partnerów z całego świata.
Wieczorem pierwszego dnia targów firma Jolywood zorganizowała europejską imprezę towarzyszącą premierze technologii Namic. Podczas oficjalnej premiery na rynku europejskim obecni byli partnerzy z całego świata oraz eksperci branżowi.
Podczas uroczystości inauguracyjnej Chris Zou, wiceprezes Jolywood, wygłosił przemówienie, podczas którego zaprezentował technologię Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact), będącą wynikiem sześciu lat intensywnych badań i prac rozwojowych. Dzięki przebudowie procesu metalizacji technologia ta kieruje branżę w stronę produkcji o niskiej zawartości srebra, o zmniejszonej zawartości srebra, a ostatecznie - bez użycia srebra. Powstrzymuje to wpływ zmienności cen srebra na realizację zleceń, dzięki czemu zwroty z inwestycji stają się bardziej przewidywalne. Technologia Namic została zweryfikowana przez uznane na całym świecie organizacje, pokazując jej wysoką niezawodność, wydajność oraz szeroką kompatybilność. Produkty korzystające z technologii Namic zapewnią elektrowniom najwyższą efektywność pod względem kosztu energii (LCOE) przez cały okres eksploatacji, zwiększając pewność zwrotu z inwestycji i zapewniając klientom wartość długoterminową.
Oprócz premiery technologii Namic, Jolywood zaprezentowało na targach również moduły Windproof obejmujące kompleksowe rozwiązania w zakresie hermetyzacji z wykorzystaniem szkła typu n poddanego pełnemu hartowaniu. Moduły Windproof zapewniają wyjątkową odporność na huragany, burze śnieżne, grad i pęknięcia, a także charakteryzują się niższym współczynnikiem temperaturowym, niższą temperaturą roboczą i niższą temperaturą w punktach narażonych na przegrzanie, co przekłada się na wyższą wydajność energetyczną i niezawodność. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w projektach realizowanych w trudnych i wymagających warunkach na całym świecie.
Na targach Jolywood zaprezentowało również wysokowydajne moduły z serii NIWA, przeznaczone do montażu na dachach budynków mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych. Rozwiązanie „Fotowoltaika balkonowa + magazynowanie energii" oraz moduły lekkiej budowy zademonstrowały nowe możliwości w zakresie zarządzania energią w budynkach mieszkalnych.
Podczas targów Intersolar Europe 2026 Jolywood zaprezentowało najnowsze osiągnięcia - od europejskiej premiery technologii Namic po prezentację modułów Windproof i serii NIWA. Jolywood pozostaje wierne swoim zobowiązaniom w zakresie innowacji oraz będzie stale i ściśle współpracować ze swoimi partnerami na całym świecie, przyczyniając się do przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej i budowania zrównoważonej przyszłości.
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Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/3002302/Weixin_Image_20260630111351_623_278.jpg
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