Jolywood debiutuje z technologią Namic w Europie i bryluje na targach Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Jolywood silnie zaznaczyła swoją obecność na targach Intersolar Europe 2026, jednej z czołowych światowych imprez branżowych poświęconych fotowoltaice, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca w centrum targowym Messe München w Monachium. Podczas trzydniowych targów firma Jolywood przedstawiła szereg innowacyjnych produktów i rozwiązań, w tym technologię Namic, moduły Windproof, serię NIWA oraz zintegrowane rozwiązania systemowe. Wśród prezentowanych rozwiązań europejski debiut zaliczyła technologia Namic, tym samym wzbudzając duże zainteresowanie zarówno klientów, jak i partnerów z całego świata.

Jolywood Booth at Intersolar Europe 2026 Jolywood Namic Launch Event

Wieczorem pierwszego dnia targów firma Jolywood zorganizowała europejską imprezę towarzyszącą premierze technologii Namic. Podczas oficjalnej premiery na rynku europejskim obecni byli partnerzy z całego świata oraz eksperci branżowi.

Podczas uroczystości inauguracyjnej Chris Zou, wiceprezes Jolywood, wygłosił przemówienie, podczas którego zaprezentował technologię Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact), będącą wynikiem sześciu lat intensywnych badań i prac rozwojowych. Dzięki przebudowie procesu metalizacji technologia ta kieruje branżę w stronę produkcji o niskiej zawartości srebra, o zmniejszonej zawartości srebra, a ostatecznie - bez użycia srebra. Powstrzymuje to wpływ zmienności cen srebra na realizację zleceń, dzięki czemu zwroty z inwestycji stają się bardziej przewidywalne. Technologia Namic została zweryfikowana przez uznane na całym świecie organizacje, pokazując jej wysoką niezawodność, wydajność oraz szeroką kompatybilność. Produkty korzystające z technologii Namic zapewnią elektrowniom najwyższą efektywność pod względem kosztu energii (LCOE) przez cały okres eksploatacji, zwiększając pewność zwrotu z inwestycji i zapewniając klientom wartość długoterminową.

Oprócz premiery technologii Namic, Jolywood zaprezentowało na targach również moduły Windproof obejmujące kompleksowe rozwiązania w zakresie hermetyzacji z wykorzystaniem szkła typu n poddanego pełnemu hartowaniu. Moduły Windproof zapewniają wyjątkową odporność na huragany, burze śnieżne, grad i pęknięcia, a także charakteryzują się niższym współczynnikiem temperaturowym, niższą temperaturą roboczą i niższą temperaturą w punktach narażonych na przegrzanie, co przekłada się na wyższą wydajność energetyczną i niezawodność. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w projektach realizowanych w trudnych i wymagających warunkach na całym świecie.

Na targach Jolywood zaprezentowało również wysokowydajne moduły z serii NIWA, przeznaczone do montażu na dachach budynków mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych. Rozwiązanie „Fotowoltaika balkonowa + magazynowanie energii" oraz moduły lekkiej budowy zademonstrowały nowe możliwości w zakresie zarządzania energią w budynkach mieszkalnych.

Podczas targów Intersolar Europe 2026 Jolywood zaprezentowało najnowsze osiągnięcia - od europejskiej premiery technologii Namic po prezentację modułów Windproof i serii NIWA. Jolywood pozostaje wierne swoim zobowiązaniom w zakresie innowacji oraz będzie stale i ściśle współpracować ze swoimi partnerami na całym świecie, przyczyniając się do przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej i budowania zrównoważonej przyszłości.

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