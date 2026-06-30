Jolywood debutuje v Európe s technológiou Namic - vo veľkom štýle na veľtrhu Intersolar Europe 2026
News provided byJolywood
Jun 30, 2026, 13:29 ET
MNÍCHOV, 30. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Jolywood zahviezdila na veľtrhu Intersolar Europe 2026, jednej z popredných svetových výstav fotovoltického priemyslu, ktorá sa konala od 23. do 25. júna na výstavisku Messe München v nemeckom Mníchove. Počas trojdňovej výstavy predstavila spoločnosť Jolywood sériu inovatívnych produktov a riešení vrátane technológie Namic, vetruodolných modulov, série NIWA a integrovaných systémových riešení. Medzi nimi sa po prvýkrát v Európe predstavila technológia Namic, ktorá pritiahla širokú pozornosť zákazníkov aj partnerov z celého sveta.
Večer v prvý deň výstavy usporiadal Jolywood európske podujatie pri príležitosti uvedenia technológie Namic. Globálni partneri a odborníci z odvetvia sa zišli, aby boli svedkami oficiálneho uvedenia na európsky trh.
Na úvodnom podujatí predniesol prejav pán Chris Zou, viceprezident spoločnosti Jolywood, v ktorom predstavil túto inováciu – technológiu Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact) – výsledok šiestich rokov špecializovaného výskumu a vývoja. Vďaka prepracovaniu metalizačného postupu táto technológia posúva priemysel smerom k výrobe s nízkym obsahom striebra, s postupne zníženým obsahom striebra a v konečnom dôsledku úplne bez striebra. Oddeľuje tak dodanie objednávok od kolísania cien striebra, vďaka čomu sú investičné výnosy predvídateľnejšie. Technológiu Namic overili medzinárodne uznávané organizácie a preukázala vysokú spoľahlivosť, vysokú účinnosť a širokú kompatibilitu. Produkty spoločnosti Namic pomáhajú podnikom dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti vyrovnaných nákladov na výrobu energie (LCOE) počas celej prevádzkovej životnosti, čím zvyšujú istotu návratnosti investícií a prinášajú zákazníkom dlhodobú hodnotu.
Popri uvedení technológie Namic na trh predstavila spoločnosť Jolywood na výstave aj vetruodolné moduly s plne temperovanými riešeniami zapuzdrenia typu n. Vetruodolné moduly poskytujú vynikajúcu odolnosť voči hurikánom, snehovým búrkam, krupobitiu a praskaniu spolu s nižším teplotným koeficientom, prevádzkovou teplotou a teplotou horúcich miest, čím poskytujú vyšší energetický výnos a spoľahlivosť. Toto riešenie je ideálne pre projekty prevádzkované v náročných a drsných podmienkach po celom svete.
Spoločnosť Jolywood zároveň predstavila svoje vysokoúčinné moduly série NIWA, určené pre strechy obytných, komerčných a priemyselných budov. Riešenie pod názvom „Balcony PV + Energy Storage" a ľahké moduly demonštrovali nové možnosti energetického manažmentu pre domácnosti.
Od európskeho debutu technológie Namic až po prezentáciu vetruodolných modulov a série NIWA predviedla spoločnosť Jolywood svoje najnovšie úspechy na veľtrhu Intersolar Europe 2026. Jolywood sa bude aj naďalej venovať inováciám a úzko spolupracovať s partnermi po celom svete na urýchľovaní globálnej energetickej transformácie a prispievať k udržateľnej budúcnosti.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3002301/Weixin_Image_20260630111337_621_278.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3002302/Weixin_Image_20260630111351_623_278.jpg
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