Jolywood presenta la tecnología Namic en Europa y brilla en Intersolar Europe 2026

MUNICH, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Jolywood tuvo una destacada participación en Intersolar Europe 2026, una de las ferias líderes a nivel mundial para la industria fotovoltaica, celebrada del 23 al 25 de junio en Messe München, Múnich, Alemania. Durante los tres días de la feria, Jolywood presentó una serie de productos y soluciones innovadoras, entre las que se incluyen la tecnología Namic, los módulos resistentes al viento, la serie NIWA y soluciones de sistemas integrados. La tecnología Namic hizo su debut europeo, atrayendo la atención de clientes y socios de todo el mundo.

Jolywood Booth at Intersolar Europe 2026 Jolywood Namic Launch Event

En la noche del primer día de la exposición, Jolywood organizó un evento de lanzamiento europeo para la tecnología Namic. Socios globales y expertos de la industria se reunieron para presenciar su debut oficial en el mercado europeo.

Durante el evento, Chris Zou, vicepresidente de Jolywood, presentó esta innovación: tecnología Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact), fruto de seis años de investigación y desarrollo. Mediante la reingeniería del proceso de metalización, esta tecnología impulsa a la industria hacia una fabricación con bajo contenido de plata, plata reducida y, en última instancia, libre de plata. Además, desvincula la entrega de pedidos de la volatilidad de los precios de la plata, lo que aumenta la previsibilidad de la rentabilidad de la inversión. La tecnología Namic ha sido verificada por organizaciones reconocidas internacionalmente, demostrando su alta fiabilidad, eficiencia y amplia compatibilidad. Los productos Namic ayudan a las plantas a lograr un rendimiento LCOE superior durante toda su vida útil, lo que mejora la certeza de la rentabilidad de la inversión y genera valor a largo plazo para los clientes.

Junto con el lanzamiento de Namic, Jolywood también presentó en la exposición sus módulos resistentes al viento, que ofrecen soluciones de encapsulado integral de tipo n totalmente templadas. Estos módulos brindan una excelente resistencia a huracanes, tormentas de nieve, granizo y roturas, además de un menor coeficiente de temperatura, temperatura de funcionamiento y temperatura del punto caliente, lo que se traduce en un mayor rendimiento energético y fiabilidad. Esta solución es ideal para proyectos que operan en entornos hostiles y exigentes en todo el mundo.

Por otro lado, Jolywood exhibió sus módulos de alta eficiencia de la serie NIWA, diseñados para tejados residenciales y comerciales e industriales. La solución "Balcony PV + Almacenamiento de Energía" y los módulos ligeros demostraron nuevas posibilidades para la gestión energética residencial.

Desde el debut europeo de Namic Technology hasta la presentación de los módulos resistentes al viento y la serie NIWA, Jolywood demostró sus últimos logros en Intersolar Europe 2026. De cara al futuro, Jolywood seguirá comprometida con la innovación y colaborará estrechamente con socios de todo el mundo para acelerar la transición energética global y contribuir a un futuro sostenible.

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