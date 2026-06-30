Jolywood lance la technologie Namic en Europe lors d'Intersolar Europe 2026

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Jolywood a marqué les esprits lors d'Intersolar Europe 2026, l'un des principaux salons mondiaux de l'industrie photovoltaïque (PV), qui s'est tenu du 23 au 25 juin au Messe München à Munich, en Allemagne. Au cours de cet événement de trois jours, Jolywood a présenté une série de produits et de solutions innovants, notamment la technologie Namic, des modules résistants au vent, la gamme NIWA ainsi que des solutions de systèmes intégrés. Parmi ces nouveautés, la technologie Namic a fait ses débuts en Europe, suscitant un vif intérêt de la part des clients et partenaires internationaux.

Jolywood Booth at Intersolar Europe 2026 Jolywood Namic Launch Event

Le soir de la première journée du salon, Jolywood a organisé un événement de lancement européen pour la technologie Namic. Des partenaires internationaux et des experts du secteur se sont réunis pour assister à son lancement officiel sur le marché européen.

Lors de la cérémonie de lancement, M. Chris Zou, vice-président de Jolywood, a prononcé un discours pour présenter cette innovation — la technologie Namic (Nano Armor Metal Inter-Contact)—, fruit de six années de recherche et de développement intensifs. En repensant le processus de métallisation, cette technologie oriente l'industrie vers une fabrication à faible teneur en argent, puis, à terme, sans argent. Cette innovation permet de décorréler la livraison des commandes de la volatilité des cours de l'argent, rendant les rendements sur investissement plus prévisibles. La technologie Namic a été validée par des organismes internationalement reconnus, démontrant une fiabilité élevée, une grande efficacité et une large compatibilité. Les produits Namic permettent aux centrales solaires d'atteindre un coût actualisé de l'électricité (LCOE) optimal tout au long de leur durée de vie opérationnelle, garantissant ainsi la rentabilité des investissements et offrant une valeur ajoutée à long terme aux clients.

Parallèlement au lancement de la technologie Namic, Jolywood a également exposé ses modules résistants au vent, dotés de solutions d'encapsulation intégrales de type n entièrement trempées. Ces modules offrent une résistance exceptionnelle aux ouragans, aux tempêtes de neige, à la grêle et aux explosions, tout en affichant un coefficient de température, une température de fonctionnement et une température de point chaud plus bas, garantissant ainsi un rendement énergétique et une fiabilité accrus. Cette solution est idéale pour les projets situés dans des environnements difficiles et exigeants à travers le monde.

Enfin, Jolywood a présenté ses modules à haute efficacité de la gamme NIWA, conçus pour les toitures résidentielles ainsi que pour le secteur commercial et industriel (C&I). La solution « PV de balcon + stockage d'énergie » et les modules légers ont illustré de nouvelles perspectives pour la gestion de l'énergie résidentielle.

De la première européenne de la technologie Namic à la présentation des modules résistants au vent et de la série NIWA, Jolywood a mis en avant ses dernières innovations lors du salon Intersolar Europe 2026. À l'avenir, Jolywood continuera à miser sur l'innovation et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires du monde entier afin d'accélérer la transition énergétique mondiale et de contribuer à un avenir durable.

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