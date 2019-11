Jolywood analiza los beneficios de los módulos fotovoltaicos bifaciales tipo N en la conferencia Solar Asset Management MENA 2019

"El calor extremo y las tormentas de arena han supuesto desafíos significativos a la eficacia de los sistemas fotovoltaicos que se han instalado en la región. Los módulos bifaciales de alta eficiencia tipo N de Jolywood están diseñados para la dinámica climática y las características geográficas del Medio Oriente, y proporcionan una solución eficaz para que los inversionistas garanticen mayor rentabilidad de la inversión respecto a las centrales solares construidas en la región", declaró el Dr. Liu.

Durante la conferencia, Jolywood presentó sus innovadoras soluciones para abordar el desarrollo de la energía solar en el Medio Oriente ante los líderes sectoriales globales. Con prioridad en la eficiencia, la tasa de conversión y la confiabilidad, el Sr. Liu explicó en detalle las características de las tecnologías de batería NTOPCon que contribuyen a resolver las cuestiones relacionadas con el calor intenso e incrementar los beneficios a largo plazo para los inversionistas locales:

En primer lugar, la alta eficiencia. La eficiencia de producción masiva de las celdas solares NTOPCon de Jolywood ha alcanzado hasta 23,2 %, y la capacidad de potencia de producción masiva de los módulos ha alcanzado 440-455 W, un valor significativamente más elevado que lo que está disponible en la actualidad. Estadísticas basadas en pruebas ambientales en el Medio Oriente estiman que cada aumento de 10 W en la potencia del módulo bifacial de Jolywood puede reducir los costos de balance de sistema (Balance of System) en ¢ 1.

En segundo lugar, el alto incremento de potencia. La superficie altamente reflectante del desierto significa que el incremento de potencia más elevado de los módulos bifaciales tipo N de Jolywood puede ascender hasta 27,3 %. Según las estadísticas de pruebas de terceros, el incremento de potencia de los productos bifaciales tipo N de Jolywood es 5-7 % más elevado que el de los productos bifaciales PERC y 13-15 % más elevado que el de los productos monofaciales PERC.

En tercer lugar, la elevada confiabilidad. Se ha determinado que la resistencia al calor es un criterio significativo para evaluar la estabilidad a largo plazo de los módulos solares. La exposición a un plazo particularmente largo a temperaturas extremas provoca la degradación inducida por la temperatura elevada y la luz (light and elevated temperature-induced degradation, LeTID). La temperatura de funcionamiento promedio de un módulo solar es superior a 75 grados Celsius, lo cual significa que las cuestiones relacionadas con la LeTID necesitan abordarse en esta región. Los módulos tipo N tienen la ventaja intrínseca de una LeTID inferior, lo cual los convierte en opciones idóneas para semejantes condiciones. Para abordar incluso más esta cuestión crucial, Jolywood ha optimizado sus módulos para mitigar la degradación inducida por la luz (light-induced degradation, LID), y la ha reducido de 1 % en el primer año a 0,4 % en los años posteriores, lo cual es equivalente a una generación de energía 6,32 % superior en un plazo de 25 años, sobre la base de cálculos de las dos condiciones.

Desde el lanzamiento del producto, los módulos bifaciales NTOPCon de Jolywood han recibido una buena acogida de parte de los instaladores locales. Jolywood ha suministrado, en total, 500 MW al Medio Oriente solamente en 2019, lo cual incluye el proyecto de Omán de 125 MW, la mayor central solar con módulos tipo N del mundo. Se tiene previsto que la central se conecte a la red eléctrica nacional en diciembre.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en el desarrollo, la producción y la comercialización de lámina posterior fotovoltaica, módulos bifaciales y celdas solares bifaciales tipo N monocristalinas de alta eficiencia. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de lámina posterior fotovoltaica, con capacidad de producción anual superior a los 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una subsidiaria totalmente controlada por Jolywood Suzhou, fue fundada en 2016, y ha encabezado el sector solar global con 2,4 GW en capacidad de fabricación de celdas solares bifaciales tipo N desde 2017.

