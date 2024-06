Jolywood na veletrhu Intersolar 2024: Evropská premiéra komplexního, plně temperovaného zapouzdření modulů typu n

MNICHOV, 28. června 2024 /PRNewswire/ -- Veletrh Intersolar Europe 2024, který se konal současně s mistrovstvím světa ve fotbale, zaostřil na Německo - zemi proslulou pro svou technologickou kvalitu a spolehlivost. Svá inovativní a spolehlivá řešení na této prestižní akci představil také lídr fotovoltaického průmyslu, společnost Jolywood.

Ta zde vůbec poprvé v rámci Evropy představila své komplexní, plně temperované zapouzdření modulů typu n. Řešení, známé pro svá „tři minima a čtyři odolnosti", tedy nízký teplotní koeficient, nízkou provozní teplotu, nízkou teplotu hot spotů a k tomu odolnost vůči hurikánům, krupobití, vánicím a prasknutí, slibuje úsporu nákladů, 1,63% nárůst výroby elektrické energie a k tomu garantuje bezpečnost a stabilitu v náročných podmínkách. Modul HT132N Windproof, vyvinutý s tímto zapouzdřením, si získal značnou pozornost pro svou vysokou účinnost a mimořádnou spolehlivost.

Společnost Jolywood si díky svému inovativnímu přístupu a snaze o dokonalost vysloužila řadu uznání od renomovaných institucí. V hodnocení spolehlivosti fotovoltaických modulů (PV Module Reliability Scorecard) testovací laboratoře PVEL získala již potřetí za sebou ocenění „Top Performer". Společnost TÜV SÜD jí udělila jako první na světě „První IEC certifikaci nového standardu pro bifaciální fotovoltaické moduly n-TOPCon s transparentní zadní vrstvou" (First IEC Certification of new standard for n-TOPCon Bifacial PV modules with Transparent Backsheet). TÜV NORD pak společnosti Jolywood udělila „Certifikaci zvýšené spolehlivosti bifaciálních FV modulů s jedním sklem" (Certification of n-TOPCon Single Glass Bifacial PV Module Enhanced Reliability), čímž znovu upevnila její pozici lídra ve fotovoltaice.

V rámci výstavy představila společnost Jolywood široký výběr svých modulů: pro komunální projekty je určen modul HD132N, pro distribuované projekty pak moduly HD120N Black, HT120N Black, HD108N Black či HT108N Pro z řady NIWA. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby optimalizovaly využití světla pro efektivní výrobu energie a zároveň odpovídaly evropským estetickým nárokům.

Také pomocné FV materiály společnosti Jolywood, jako je například zadní fólie FFC, zadní fólie z průhledné síťoviny a zapouzdřovací materiály jako EVA, EPE a POE, si znovu získaly široké uznání. Zadní fólie FFC, známá svou ekonomickou efektivitou a spolehlivostí, prokázala svou hodnotu během více než 15 let venkovního provozu. Zadní fólie z průhledné síťoviny, kterou společnost představila v roce 2018, je obzvláště účinná v bifaciálních modulech TOPCon typu n a poskytuje nové možnosti pro výrobu fotovoltaické energie.

Jakožto světový průkopník v technologii článků typu n přivezla společnost Jolywood na veletrh Intersolar několik standardních monokrystalických článků s vysokou účinností, včetně čtvercových článků 210*210-18BB; obdélníkových článků 182,2*187,5-16BB, 182,2*183,75-16BB a 182*210-16BB. Díky využití diferencované technologie PVD a vlastního výrobního zařízení nabízejí články typu n společnosti Jolywood zvýšenou odolnost proti UV záření, spolehlivost ve vlhkém prostředí a elegantní, čistě černý design. Při hromadné výrobě vykazují účinnost nejméně 26 %, přičemž laboratorní účinnost dosahuje 26,7 %.

Společnost Jolywood dokázala na veletrhu Intersolar Europe 2024 své přední postavení v oblasti fotovoltaických technologií i věrnost svému heslu „Stejný sluneční svit, větší užitek". Co se týče plánů do budoucna, pomocí globálních partnerství chce Jolywood podpořit přechod na čistou, nízkouhlíkovou a udržitelnou energii.

