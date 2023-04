Jour de la Terre 2023 : Zoomlion met l'accent sur la construction d'un avenir durable grâce à l'innovation et à l'intelligence

CHANGSHA, Chine, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») soutient le Jour de la Terre 2023 avec des actions innovantes pour la planète. Connue sous le nom de « Team Green » pour ses produits durables et le vert proéminent de ses produits, Zoomlion a accéléré le développement de technologies et produits fonctionnant aux nouvelles énergies conformément à la feuille de route intégrée de stratégies numériques, intelligentes et vertes.

Earth Day 2023: Zoomlion Accents on Building a Sustainable Future with Innovation and Intelligence

Cette année, le thème « Investir dans notre planète » du Jour de la terre souligne l'importance de consacrer du temps, des ressources et de l'énergie à la lutte contre les changements climatiques et à d'autres défis environnementaux. Zoomlion s'engage à protéger la terre grâce à des stratégies de R&D, de fabrication et de produits écologiques et durables.

Stratégies vertes pour un avenir plus vert : une R&D axée sur l'innovation, des progrès sur les nouvelles énergies et une fabrication écologique

En 2022, Zoomlion a lancé 127 nouveaux produits et réalisé 330 projets essentiels de recherche et d'études technologiques, dont près de 77 % étaient axés sur les domaines du développement numérique, intelligent et vert.

Mettant à profit ses capacités technologiques en matière d'intelligence monomachine, de coordination homme-machine et de collaboration en grappes de machines, Zoomlion a lancé la première solution de construction intelligente intégrée de l'industrie en décembre 2022, qui permet un fonctionnement entièrement sans opérateur dans une boucle numérique fermée et une construction intelligente.

Zoomlion est le fer de lance du développement des nouvelles énergies dans l'industrie avec des produits pionniers, et elle élargit son portefeuille de produits fonctionnant aux nouvelles énergies, promouvant ainsi la chaîne industrielle de l'énergie hydrogène de la production à l'application et réalisant des progrès dans le développement de produits entièrement électriques, hybrides, et à l'énergie hydrogène. Zoomlion a lancé de nombreux produits inédits au monde, y compris la table élévatrice électrique entièrement électrique de 27 mètres, la grue tout-terrain hybride de 220 tonnes, la grue à roues tout-terrain entièrement électrique de 40 tonnes, la grue sur chenilles à entraînement électrique distribué et le plus grand camion-benne large non routier de 125 tonnes à piles à hydrogène.

À ce jour, Zoomlion a lancé plus de 100 produits fonctionnant aux nouvelles énergies (entièrement électriques, hybrides, à l'hydrogène) couvrant des catégories telles que les camions pompe à béton et les bétonnières, les grues montées sur camion, les nacelles élévatrices, les excavatrices, les camions miniers, les chariots élévateurs, les véhicules d'urgence et les machines agricoles.

Zoomlion accélère également la fabrication écologique et adopte des mesures pour améliorer les taux d'utilisation des matériaux, l'efficacité de production, l'efficacité énergétique et les taux d'émissions propres, tout en réduisant la consommation unitaire de matériaux tels que l'acier, les fils à souder, la peinture, le gaz naturel, et le diesel pour essais.

Il est impératif d'investir dans notre planète et de protéger notre maison, c'est la meilleure voie vers un avenir prospère. Zoomlion est convaincu qu'investir ensemble dans notre planète contribue également à bâtir des communautés saines, heureuses et prospères.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054355/image.jpg

